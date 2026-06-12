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जयपुर में नौकरी जाने का सदमा नहीं झेल पाया नर्सिंगकर्मी, प्रदर्शन से लौटकर खाया जहर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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सहकर्मियों के अनुसार शुक्रवार सुबह से एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में संविदा नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। दीपक खारवाल भी इस प्रदर्शन में मौजूद था और अन्य कर्मचारियों के साथ आंदोलन में हिस्सा ले रहा था।

जयपुर में नौकरी जाने का सदमा नहीं झेल पाया नर्सिंगकर्मी, प्रदर्शन से लौटकर खाया जहर

राजधानी जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को हटाए जाने के विवाद के बीच एक दुखद घटना सामने आई है। नौकरी से हटाए गए एक नर्सिंगकर्मी ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शुक्रवार सुबह अपने साथियों के साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चल रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुआ था। प्रदर्शन के कुछ समय बाद वह अपने कमरे पर लौट गया, जहां उसने यह कदम उठा लिया। गंभीर हालत में उसे एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान दीपक खारवाल (25) के रूप में हुई है। वह महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में नर्सिंगकर्मी के तौर पर कार्यरत था। हाल ही में सवाई मानसिंह (एसएमएस) मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया था। इसके विरोध में कर्मचारी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे।

प्रदर्शन में शामिल था दीपक

सहकर्मियों के अनुसार शुक्रवार सुबह से एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में संविदा नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। दीपक खारवाल भी इस प्रदर्शन में मौजूद था और अन्य कर्मचारियों के साथ आंदोलन में हिस्सा ले रहा था।

जे.के. लोन अस्पताल में कार्यरत एक नर्सिंग कर्मचारी ने बताया कि सुबह से चल रहे प्रदर्शन के दौरान दीपक सामान्य दिखाई दे रहा था। हालांकि, करीब 11:30 बजे वह धरना स्थल से उठकर अपने कमरे पर चला गया। इसके बाद साथियों का उससे संपर्क नहीं हो सका।

दोस्तों ने तोड़ा दरवाजा

जानकारी के अनुसार कुछ समय बाद दीपक के दोस्त उससे मिलने उसके कमरे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार आवाज लगाने के बावजूद प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर दोस्तों को अनहोनी की आशंका हुई।

इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे के भीतर दीपक बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। स्थिति गंभीर देखकर दोस्तों ने तुरंत अन्य साथियों को सूचना दी और उसे लेकर एसएमएस अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद नर्सिंग कर्मचारियों में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।

नौकरी से हटाए जाने को लेकर था विवाद

सूत्रों के मुताबिक एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हाल ही में 600 से अधिक नए नर्सिंग स्टाफ संविदा पर नियुक्त किए गए थे। इन कर्मचारियों की भर्ती राजमेस के माध्यम से की गई थी। नए स्टाफ की नियुक्ति के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों में निजी फर्मों के जरिए अनुबंध पर कार्यरत करीब 460 नर्सिंग कर्मचारियों को एक साथ सेवा से हटा दिया गया।

इसी निर्णय के विरोध में हटाए गए कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें बिना उचित व्यवस्था के नौकरी से बाहर कर दिया गया, जिससे कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

कर्मचारियों में नाराजगी

दीपक की मौत के बाद संविदा नर्सिंग कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी गई। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी छूटने के बाद कई लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे।

वहीं, घटना के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कर्मचारी संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जहर सेवन के कारण मौत होने की बात सामने आई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। दीपक की मौत ने संविदा कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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