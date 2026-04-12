जयपुर में निविक अस्पताल के मालिक डॉ. सोमदेव बंसल हिरासत में; जानिए क्या मामला

राजधानी जयपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां मानसरोवर थाना पुलिस ने निविक अस्पताल के मालिक डॉक्टर सोमदेव बंसल को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई उस मामले में की गई है

राजधानी जयपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां मानसरोवर थाना पुलिस ने निविक अस्पताल के मालिक डॉक्टर सोमदेव बंसल को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई उस मामले में की गई है, जिसमें कुछ दिनों पहले अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों का आरोप जानकारी के अनुसार, मृतक महिला को उपचार के लिए निविक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान उचित चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते महिला की हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध भी जताया था।

इनका कहना है मामले को लेकर एडवोकेट हेमंत संत का कहना है कि हमने 10 दिन सड़कों पर न्याय के लिए संघर्ष किया आज हमारी जीत हुई है। वकील साथियों के लिए हमेशा संघर्ष जारी रहेगा किसी भी वकील साथी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

मामला दर्ज होने के बाद तेज हुई जांच परिजनों की शिकायत के आधार पर मानसरोवर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में अस्पताल से जुड़े दस्तावेज, इलाज से संबंधित रिकॉर्ड और स्टाफ से पूछताछ शुरू की। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस ने डॉ. सोमदेव बंसल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

पुलिस कर रही विस्तृत पूछताछ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डॉ. बंसल से इलाज की पूरी प्रक्रिया, उपयोग किए गए चिकित्सा तरीकों और अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं मेडिकल गाइडलाइन का उल्लंघन तो नहीं हुआ।

मेडिकल रिकॉर्ड और स्टाफ की भूमिका जांच के दायरे में इस मामले में अस्पताल के अन्य स्टाफ की भूमिका भी जांच के घेरे में है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इलाज के दौरान किन-किन डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी थी और उन्होंने किस प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं। अस्पताल के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है ताकि पूरे घटनाक्रम की सटीक तस्वीर सामने आ सके।

परिजनों की न्याय की मांग मृतका के परिजनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय पर सही इलाज मिलता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों ने इस मामले को गंभीर चिकित्सा लापरवाही करार दिया है।

आगे की कार्रवाई पर नजर फिलहाल पुलिस डॉ. सोमदेव बंसल से पूछताछ कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।