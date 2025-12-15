जयपुर के नाइट क्लब में युवती से छेड़छाड़, पति की सरियों से पिटाई; FIR दर्ज
राजधानी के अशोक नगर थाना इलाके में स्थित नाइट क्लब में एक युवती से छेड़छाड़ और उसके पति के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। घटना 10 दिसंबर की देर रात की बताई जा रही है। पीड़िता झोटवाड़ा निवासी इरम शेख ने क्लब मालिक और बाउंसरो के खिलाफ अश्लील हरकत और मारपीट का आरोप लगाते हुए अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।
एफआईआर के अनुसार, इरम शेख अपने पति नावेद उस्मानी के साथ नाइट क्लब क्लब अल्फा में गई थीं। क्लब में पहुंचने के बाद रेस्टोरेंट में खाने की टेबल पर एक वेटर उनके पास आया और क्लब मालिक भरत टांक का मोबाइल नंबर लिखा हुआ कागज देते हुए बताया कि क्लब ओनर उनसे प्राइवेट रूम में मिलना चाहते हैं। युवती ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।
कुछ समय बाद जब युवती वॉशरूम की ओर गईं, तो वहां क्लब ओनर भरत टांक, क्लब मैनेजर दीपक और कुछ बाउंसरो ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ अश्लील हरकत करने लगे। युवती के शोर मचाने पर उनके पति नावेद उस्मानी मौके पर पहुंचे और विरोध किया। इस पर आरोपियों ने मिलकर सरियों से युवक की जमकर पिटाई की और उसके पैर में गंभीर चोट आई। घायल युवक को तुरंत एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां जांच में पता चला कि उनके पैर में दो जगह फैक्चर हुआ है।
पिटाई के बाद बाउंसरो ने पीड़ित दंपति की कार में भी तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। अशोक नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और घायल युवक को अस्पताल भेजा।
घटना के बाद अशोक नगर थाना एसीपी बलराम चौधरी ने बताया कि FIR 10 दिसंबर की देर रात दर्ज की गई। पुलिस ने घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं और आरोपियों के कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पूरे मामले की जांच जारी है।
इस घटना ने राजधानी के नाइट क्लबों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित युवती इरम शेख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य न्याय पाना है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
क्लब अल्फा के कर्मचारी और मालिक फिलहाल पुलिस की जांच के दायरे में हैं। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार, नाइट क्लब में युवती के साथ छेड़छाड़ और उसके पति के साथ हुई मारपीट ने समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता दे रही है और जल्द ही पूरे मामले का निष्पक्ष निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
