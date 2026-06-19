जयपुर निगम में 6 हजार लेते पशुधन निरीक्षक ACB के हत्थे चढ़ा

एसीबी की कार्रवाई की सूचना मिलते ही नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इस कार्रवाई की चर्चा होती रही। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी लंबे समय से निगम में कार्यरत था

राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर नगर निगम के एक पशुधन निरीक्षक को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी निरीक्षक पर एक दुकान का लाइसेंस जारी करने की एवज में परिवादी से रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया।

लाइसेंस जारी करने के नाम पर मांगी थी रिश्वत जानकारी के अनुसार, परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी दुकान के लाइसेंस संबंधी कार्य को पूरा करने के बदले नगर निगम में कार्यरत पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अधिकारी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अवैध रूप से 6 हजार रुपए की मांग कर रहा था।

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गोपनीय जांच शुरू की। प्रारंभिक सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई गई।

एसीबी ने बिछाया जाल, रंगे हाथों पकड़ा शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। तय योजना के अनुसार परिवादी आरोपी अधिकारी को रिश्वत की राशि देने पहुंचा। जैसे ही पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत ने 6 हजार रुपए की रिश्वत ली, पहले से मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

कार्रवाई के दौरान एसीबी अधिकारियों ने रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। ट्रैप की कार्रवाई पूरी होते ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

नगर निगम में मचा हड़कंप एसीबी की कार्रवाई की सूचना मिलते ही नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इस कार्रवाई की चर्चा होती रही। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी लंबे समय से निगम में कार्यरत था और लाइसेंस संबंधी मामलों को देखता था।

हालांकि, एसीबी फिलहाल यह भी जांच कर रही है कि आरोपी किसी संगठित भ्रष्टाचार नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था और क्या उसने अन्य लोगों से भी इसी तरह अवैध वसूली की है।

आरोपी से पूछताछ जारी ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी ने आरोपी सुरेंद्र कुमावत से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसीबी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों से लाइसेंस या अन्य कार्यों के नाम पर रिश्वत ली और क्या उसके पास आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कोई तथ्य भी सामने आते हैं।

एसीबी ने लोगों से की अपील भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत एसीबी को दें। ब्यूरो का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाती है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण के नेतृत्व में कार्रवाई एसीबी अधिकारियों के अनुसार यह ट्रैप कार्रवाई पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण के नेतृत्व में की गई। पूरी कार्रवाई पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।