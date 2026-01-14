जयपुर में अगले 2 दिन VVIP अलर्ट,राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री का राजस्थान दौरा; जानिए क्या है खास

संक्षेप: राजधानी जयपुर में 15 और 16 जनवरी को एक के बाद एक बड़े आयोजनों और वीवीआईपी दौरों के चलते आमजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेना दिवस परेड, रक्षा मंत्री का दौरा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जयपुर दौरा।

राजधानी जयपुर में 15 और 16 जनवरी को एक के बाद एक बड़े आयोजनों और वीवीआईपी दौरों के चलते आमजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेना दिवस परेड, रक्षा मंत्री का दौरा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जयपुर दौरे के कारण शहर में भारी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि 15 जनवरी से जयपुर कई इलाकों में व्यावहारिक रूप से ‘नो-गो ज़ोन’ जैसा बन सकता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार 16 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रही हैं। वे नींदड़ क्षेत्र में आयोजित जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की श्रीराम कथा और हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगी। खास बात यह है कि 16 जनवरी को ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति कथा श्रवण के साथ उनसे आशीर्वाद भी लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए नींदड़ क्षेत्र, जवाहर लाल नेहरू (JLN) मार्ग और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।

15 जनवरी से ही बढ़ेगा दबाव

गुरुवार 15 जनवरी को जयपुर में सेना दिवस के उपलक्ष्य में आर्मी परेड आयोजित की जाएगी। इसी दिन शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या’ कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही 15 जनवरी से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का भी आगाज हो रहा है, जो 19 जनवरी तक चलेगा। यह फेस्टिवल JLN मार्ग स्थित होटल क्लार्क आमेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के बड़े साहित्यकार, लेखक और अति विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे।

लगातार चार दिनों तक चलने वाले इन आयोजनों और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण जयपुर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का भारी दबाव रहने की आशंका है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बेहद आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और यात्रा से पहले ट्रैफिक रूट चार्ट जरूर देख लें।

लिटरेचर फेस्टिवल के लिए पार्किंग व्यवस्था

लिटरेचर फेस्टिवल में आने वाले आगंतुकों के लिए पुलिस ने विशेष पार्किंग व्यवस्था की है। वाहनों की पार्किंग श्री विहार कॉलोनी कट के पास खाली भूखंड, पंचशील एनक्लेव कट के पास खाली भूखंड, गोकुल वाटिका के पास खाली भूखंड और जवाहर सर्किल के पास कोने पर जगतपुरा कट के पास खाली जमीन पर की जा सकेगी।

ओला-उबर और अन्य कैब सेवाओं से आने वालों के लिए पिक एंड ड्रॉप प्वाइंट होटल क्लार्क आमेर के मुख्य गेट से पहले और बाद में 20-20 मीटर की दूरी पर निर्धारित किया गया है। कैब वाहन जवाहर सर्किल की ओर से सर्विस लेन में प्रवेश करेंगे और एस.एल. कट की ओर से सर्विस लेन से बाहर निकलेंगे।

इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध

यातायात पुलिस के अनुसार, श्री पंचशील एनक्लेव कट से होटल क्लार्क आमेर के मध्य सर्विस लेन में आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों के वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एस.एल. कट से होटल क्लार्क आमेर की ओर सर्विस लेन में भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

एस.एल. कट से जवाहर सर्किल के बीच होटल क्लार्क आमेर की ओर जाने वाली सर्विस लेन और मुख्य JLN मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूर्णतः निषेध रहेगी। हालांकि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति रहेगी।

पुलिस की अपील

जयपुर पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शहर में कानून-व्यवस्था और यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक हैं। लोग वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें और अनावश्यक यात्रा से बचें।