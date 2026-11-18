जेडीए की टीम ने सुबह से ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले मेट्रो पिलर नंबर 84 के पास दुकानों के बाहर फुटपाथ पर बनाई गई सीढ़ियों को हटाया गया।

दूसरे चरण में करीब 800 मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी है। इसके बाद तीसरे चरण की कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा।

जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का बुलडोजर चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को कार्रवाई के दूसरे चरण में गुर्जर की थड़ी के पास मेट्रो पिलर नंबर 84 से सोडाला स्थित लजीज होटल तक करीब 800 मीटर के हिस्से में अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। इस दायरे में 80 से ज्यादा मकान और दुकानें कार्रवाई की जद में हैं।

जेडीए की टीम ने सुबह से ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले मेट्रो पिलर नंबर 84 के पास दुकानों के बाहर फुटपाथ पर बनाई गई सीढ़ियों को हटाया गया। इसके बाद सड़क की निर्धारित सीमा में आने वाले दूसरे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर जेडीए की पांच टीमें तैनात हैं।

पहले चरण में 50 निर्माणों पर हुई थी कार्रवाई न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान दूसरे चरण में पहुंच गया है। इससे पहले 5 अक्टूबर को पहले चरण में गुर्जर की थड़ी से विवेक विहार तक करीब 600 मीटर के हिस्से में कार्रवाई की गई थी। इस दौरान जेडीए ने 50 मकान-दुकानों से अवैध निर्माण हटाए थे।

अब दूसरे चरण में करीब 800 मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी है। इसके बाद तीसरे चरण की कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। गुर्जर की थड़ी चौराहे से सोडाला तिराहे तक करीब 2.4 किलोमीटर लंबी सड़क पर कुल 260 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं।

100 फीट की सड़क रह गई 40 से 60 फीट मास्टर प्लान के अनुसार न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 100 फीट निर्धारित है, लेकिन अतिक्रमण के कारण कई जगह सड़क की वास्तविक चौड़ाई घटकर 40 से 60 फीट तक रह गई है। इसी वजह से सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जेडीए का लक्ष्य पूरी सड़क को निर्धारित चौड़ाई में विकसित करना है।

महिला बोली- 21 साल की बेटी के साथ सड़क पर बैठा रहा प्रशासन कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की नाराजगी भी सामने आई। पिलर नंबर 127 के पास रहने वाली पूनम शर्मा ने बताया कि उनकी दुकान और मकान है, जो करीब 50 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि परिवार में 21 साल की बेटी और 18 साल का बेटा है। पूनम का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें उनकी बेटी के साथ सड़क पर बैठने को मजबूर कर दिया है।

वहीं, कार्रवाई के दायरे में आने वाली एक तीन मंजिला बिल्डिंग पर फिलहाल जेडीए की ओर से बुलडोजर नहीं चलाया गया। बिल्डिंग मालिक का कहना है कि वे खुद ही निर्माण हटा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के दिए थे निर्देश न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए को दो सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो जेडीए आयुक्त, जेडीए सचिव और नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।