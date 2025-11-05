Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur neet student suicide found hanging pg rajasthan news
जयपुर में NEET की 17 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या,फंदे से लटकी मिली छात्रा

जयपुर में NEET की 17 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या,फंदे से लटकी मिली छात्रा

संक्षेप: के महेश नगर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां नीट (NEET) परीक्षा की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा ने बुधवार दोपहर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

Wed, 5 Nov 2025 09:31 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

शहर के महेश नगर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां नीट (NEET) परीक्षा की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा ने बुधवार दोपहर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की रूम पार्टनर जब कोचिंग से लौटी तो उसने अपनी सहेली को फंदे से लटका पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, मृतका दौसा जिले के सिकंदरा की रहने वाली थी। वह जयपुर के त्रिवेणी नगर इलाके में स्थित चौधरी गर्ल्स पीजी में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। बुधवार सुबह उसकी रूम पार्टनर रोज की तरह कोचिंग के लिए निकल गई थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे जब वह वापस लौटी तो कमरा अंदर से बंद था।

रूम पार्टनर ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने पीजी संचालक और अन्य लड़कियों को इसकी जानकारी दी। सभी ने मिलकर दरवाजे को धक्का देकर खोला तो अंदर छात्रा फंदे से लटकी हुई मिली।

सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। इसके बाद शव को नीचे उतारकर एसएमएस हॉस्पिटल भेजा गया। महेश नगर थाना प्रभारी सुरेश यादव ने बताया कि छात्रा जून महीने में नीट की तैयारी के लिए जयपुर आई थी और यहां पीजी में रह रही थी।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने माना है कि आत्महत्या की वजह पढ़ाई का तनाव हो सकता है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि सुसाइड नोट नहीं मिला है और वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए छात्रा के मोबाइल और अन्य सामान की जांच की जा रही है।

पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दे दी है। परिवार के जयपुर पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधिकारी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि छात्रा किसी अवसाद में थी या किसी तरह के दबाव में।

जयपुर, कोटा के बाद राजस्थान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र यहां पीजी और हॉस्टल में रहकर कोचिंग करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में पढ़ाई के दबाव, प्रतियोगी माहौल और अकेलेपन के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि छात्रा किन परिस्थितियों में रह रही थी और क्या उसके परिवार या शिक्षकों को पहले से उसके तनाव की जानकारी थी। फिलहाल इलाके में इस घटना के बाद छात्रों में दहशत और पीजी में सन्नाटा पसरा हुआ है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Suicide Case

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।