जयपुर में NEET छात्रा की सुसाइड कोशिश;आख़िरी सेकंड में बची ज़िंदगी
शुक्रवार दोपहर महेश नगर की सड़कों पर अचानक शोर मच गया। लोग ऊपर छत की ओर इशारा कर रहे थे। सबकी नज़रें उस लड़की पर टिक गईं, जो तीसरी मंज़िल की दीवार पर बैठी थी।
शुक्रवार दोपहर महेश नगर की सड़कों पर अचानक शोर मच गया। लोग ऊपर छत की ओर इशारा कर रहे थे। सबकी नज़रें उस लड़की पर टिक गईं, जो तीसरी मंज़िल की दीवार पर बैठी थी। चेहरा तनाव से भरा, आंखें बार-बार नीचे झांक रहीं… और भीड़ सांस थामे खड़ी थी। हर किसी को लग रहा था कि अगले ही पल वह छलांग लगा देगी।
भीड़ चिल्ला रही थी— “रुक जाओ… मत कूदो…”। लेकिन लड़की सुन नहीं रही थी। वह बार-बार झुककर नीचे देख रही थी, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। तभी अचानक पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया और एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। सबने राहत की सांस ली। मौत से ज़िंदगी सिर्फ़ एक सेकंड दूर थी।
पुलिस के मुताबिक, छात्रा 19 साल की है और चूरू जिले की रहने वाली है। वह महेश नगर के पीजी हॉस्टल में रहकर गोपालपुरा स्थित गुरु कृपा कोचिंग से NEET की तैयारी कर रही है। शुक्रवार दोपहर लगभग 2:15 बजे अचानक वह कोचिंग की छत पर पहुँच गई। सफाई के चलते गेट खुला था और इसी रास्ते से वह ऊपर चढ़ गई।
नीचे खड़े लोग लगातार आवाज़ें लगाते रहे। कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो कुछ भागकर कोचिंग प्रबंधन को बुला रहे थे। ऊपर छत पर लड़की अकेली थी, और दीवार के उस पार मौत उसका इंतज़ार कर रही थी।
इसी बीच कोचिंग का एक टीचर भागकर ऊपर पहुँचा। उसने धीरे-धीरे पास आने की कोशिश की। लड़की का ध्यान जैसे ही गेट की तरफ गया, उसने पीछे से झपटकर उसे पकड़ लिया। लड़की छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन टीचर ने कसकर पकड़ लिया और किसी तरह दीवार से नीचे उतार लिया। उस पल छत पर खामोशी और नीचे भीड़ में सन्नाटा फैल गया।
महेश नगर SHO गुंजन वर्मा के अनुसार, छात्रा पिछले कुछ समय से कोचिंग टेस्ट में अनुपस्थित चल रही थी। शुक्रवार को अचानक उसके परिजन पढ़ाई की जानकारी लेने कोचिंग पहुँचे। प्रबंधन ने स्थिति बताई, जिसके बाद वह तनाव में आ गई और सीधे छत की ओर चली गई।
पुलिस का कहना है कि छात्रा ने पढ़ाई और परीक्षा के दबाव में यह कदम उठाया। परिवार से बात कर उसे समझाइश दी गई है। फिलहाल वह सुरक्षित है।
