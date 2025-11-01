जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा ने चौथी मंज़िल से छलांग लगाई,बॉडी देख घबरा गए डॉक्टर

संक्षेप: जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल से शनिवार दोपहर एक ऐसी खबर आई जिसने हर माता-पिता का दिल दहला दिया। छठी कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की अमायरा ने स्कूल की चौथी मंज़िल से छलांग लगा दी।

जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल से शनिवार दोपहर एक ऐसी खबर आई जिसने हर माता-पिता का दिल दहला दिया। छठी कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की अमायरा ने स्कूल की चौथी मंज़िल से छलांग लगा दी। दोपहर करीब 1:30 बजे जब स्कूल की गलियारों में बच्चों की चहल-पहल थी, उसी वक्त एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। झाड़ियों में गिरी अमायरा का सिर दीवार से टकराया और सब कुछ पल भर में खत्म हो गया।

घटना के बाद स्टाफ मौके पर दौड़ा, बच्ची को तुरंत मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था— “जब बच्ची को लाया गया, उसकी सांसें लगभग थम चुकी थीं। पसलियां टूटकर अंदर धंस गई थीं, जिससे बॉडी में हवा भर गई थी। शरीर सूज चुका था, सिर में गहरी चोट थी। हालत देखकर हम सब घबरा गए।”

अमायरा अपने माता-पिता के साथ द्वारका अपार्टमेंट, मानसरोवर में रहती थी। पिता विजय देव और मां शिबानी देव की दुनिया उनकी इस एकलौती बेटी के इर्द-गिर्द घूमती थी। हादसे की खबर मिलते ही दोनों अस्पताल पहुंचे। वहां का मंजर किसी भी इंसान को तोड़ देने वाला था। मां शिबानी अपनी बच्ची का नाम पुकारते हुए बार-बार डॉक्टरों से गुहार लगाती रहीं—

“मेरी बेटी को कहीं से भी मुझे लाकर दे दो… वो ठीक है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं… मुझे मेरी बच्ची को गोद में दे दो।”

उनकी यह पुकार पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। पिता विजय एक कोने में बैठकर खामोश थे—न आंखों में आंसू, न शब्द… बस टूटी हुई सांसें।

इसी बीच पुलिस को भी सूचना मिली। सीआई लखन खटाना और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। स्कूल परिसर को सील कर जांच शुरू की गई। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई—स्कूल प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद वहां सफाई करवा दी, खून के धब्बे मिटा दिए। जबकि कानूनन यह जरूरी था कि घटनास्थल को जस का तस रखा जाए। पुलिस ने जब इस पर सवाल किया, तो स्कूल प्रबंधन चुप रहा।

सीआई खटाना ने कहा—“हमने दो टीम बनाई हैं, एक टीम स्कूल में और दूसरी हॉस्पिटल में जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा है या कुछ और।”

अमायरा का परिवार मूलतः सीकर जिले के गोहाना गांव का रहने वाला है। वे कुछ साल पहले जयपुर में आकर बसे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन आज उनकी खुशियों की नींव हिल चुकी है। बच्ची की दादी कमली देवी हादसे की खबर सुनते ही बेसुध हो गईं, परिजनों ने किसी तरह उन्हें संभाला।