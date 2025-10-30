Hindustan Hindi News
30 मिनट की वह खामोशी,ऐसा क्या हुआ जो बाघ ने 25 पर्यटकों की सांसें थमा दी, पढ़िए जयपुर के नाहरगढ़ की टाइगर स्टोरी

रविवार का दिन कुछ पर्यटकों के लिए जिंदगी का सबसे डरावना और यादगार दिन बन गया। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के दौरान जब उनका कैंटर ट्रैक पर धंस गया

Thu, 30 Oct 2025 11:02 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
रविवार का दिन कुछ पर्यटकों के लिए जिंदगी का सबसे डरावना और यादगार दिन बन गया। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के दौरान जब उनका कैंटर ट्रैक पर धंस गया, तभी सामने जंगल के राजा टाइगर की एंट्री हो गई। करीब 30 मिनट तक 25 टूरिस्ट्स और 7 बच्चों की सांसें थम गईं, क्योंकि बाघ कुछ ही मीटर दूर पत्थर पर बैठा उन्हें ताकता रहा।

यह पूरा वाकया किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कैंटर के पहिए दलदल में धंस चुके थे, इंजन बंद पड़ा था और मदद का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी झाड़ियों के बीच से अचानक एक विशालकाय टाइगर निकला और सफारी ट्रैक के ठीक सामने आकर बैठ गया। पर्यटक कैमरे निकालने की हिम्मत भी नहीं कर पाए किसी के हाथ कांप रहे थे, तो कोई बच्चों को चुप करा रहा था ताकि आवाज न हो।

करीब आधे घंटे तक बाघ वहीं डटा रहा, और कैंटर में सवार लोग डर के साए में हर सेकंड किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच कई बार लगा कि टाइगर पास आने वाला है, लेकिन वह बस अपनी पीली आँखों से सीधा कैंटर की ओर देखता रहा।

पर्यटक उज्ज्वल शर्मा, जो परिवार समेत सफारी पर आए थे, ने बताया कि जैसे ही गाड़ी फंसी, उन्होंने वन विभाग की टीम को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन करीब आधे घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिरकार जब टीम पहुंची, तब जाकर दूसरा कैंटर बुलाया गया।

उज्ज्वल के मुताबिक, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वनकर्मियों ने उन्हें टाइगर की टेरिटरी में करीब 20 मीटर तक पैदल चलवाया ताकि दूसरी गाड़ी तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा, “अगर उस वक्त टाइगर अटैक कर देता तो क्या होता? हमें अपनी जान पर खेलकर बाहर लाया गया।”

उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे वाकये का वीडियो बनाया था, लेकिन मौके पर पहुंचे अफसरों ने वीडियो डिलीट करवाने का दबाव बनाया। बाद में उन्होंने डिलीट किए गए क्लिप्स को रिकवर करवाया और अब वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

इस पूरे प्रकरण पर एसीएफ देवेंद्र राठौड़ ने कहा कि रविवार को सफारी कैंटर ट्रैक से थोड़ा नीचे उतर गया था, जिससे वह दलदल में फंस गया। बाद में कॉरिडोर बनाकर टूरिस्ट्स को सुरक्षित दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि टाइगर उसी इलाके में मौजूद था, लेकिन कहा कि पूरी प्रक्रिया सतर्कता से की गई।

राठौड़ ने बताया कि हाल ही में बारिश के कारण पार्क के कई ट्रैक दलदल में तब्दील हो गए हैं, जिससे वाहन फंसने की स्थिति बन रही है। उन्होंने दावा किया कि सभी टूरिस्ट्स सुरक्षित हैं और पार्क में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हैं।

घटना के गवाह टूरिस्ट्स का कहना है कि जब उन्हें गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा, तब हर कदम किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह था। बच्चे चुपचाप मां की गोद में छिपे थे, और सबकी निगाहें टाइगर की हर हलचल पर थीं।

एक महिला पर्यटक ने बताया, “हम बस भगवान का नाम ले रहे थे। टाइगर हमारी तरफ देख रहा था, और हम उसके सामने पैदल चल रहे थे। यह कुछ सेकंड नहीं, मौत के साए में बीते 20 मीटर थे।”

घटना का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और उस दौरान लिए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी।

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो जयपुर की सबसे चर्चित सफारी डेस्टिनेशन में से एक है, अब इस हादसे के बाद सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गया है।

