जयपुर: नाहरगढ़ स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट में देर रात पर्यटकों और स्टाफ के बीच जमकर मारपीट

जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित पर्यटन स्थल पड़ाव रेस्टोरेंट में देर रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पर्यटकों और रेस्टोरेंट स्टाफ के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। यह पूरा घटनाक्रम रविवार रात का है, जिसका वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता।

मिली जानकारी के अनुसार, कल रात करीब छह युवक और दो युवतियां पार्टी करने के लिए पड़ाव रेस्टोरेंट पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। युवकों ने स्टाफ से ओपन एरिया में छाता लगाने के लिए कहा, लेकिन स्टाफ ने तेज हवा का हवाला देकर मना कर दिया। इसके बाद युवक-युवतियां रेस्टोरेंट के कैफे एरिया में आकर एक रिजर्व सीट पर बैठ गए। तभी विवाद की शुरुआत हुई।

रेस्टोरेंट स्टाफ ने उन्हें बताया कि यह सीट पहले से रिजर्व है और जिनके नाम पर रिजर्वेशन है, वे ग्राहक पहुंच गए हैं। इस बात को लेकर पर्यटकों और स्टाफ के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ी कि धक्का-मुक्की और गाली-गलौच तक नौबत पहुंच गई। बात यहीं नहीं रुकी और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। मारपीट का वीडियो किसी ने मौके पर ही बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना के बाद दोनों पक्ष ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। ब्रह्मपुरी थाना सीआई राजेश गौतम ने बताया कि पड़ाव रेस्टोरेंट में हुई मारपीट को लेकर पुलिस के पास दोनों पक्षों की ओर से शिकायत आई है। दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है।

रेस्टोरेंट प्रबंधन की ओर से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी गई। पड़ाव रेस्टोरेंट मैनेजर भगत ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में तैनात एक सीआई के बच्चे अपने दोस्तों के साथ यहां आए थे। इनमें छह युवक और दो युवतियां शामिल थे। बारिश के चलते उन्होंने स्टाफ से छाता लगाने को कहा, लेकिन तेज हवाओं के कारण यह संभव नहीं था। इसके बाद सभी एक रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गए। जब स्टाफ ने उन्हें वहां से उठने के लिए कहा, तो विवाद बढ़ गया और उन्होंने आक्रामक रवैया अपना लिया। स्थिति को समझाने की कोशिश की गई लेकिन मामला हाथापाई तक पहुंच गया।