जयपुर नगर निगम मर्जर के बाद बड़ा फेरबदल; जानिए किस अधिकारी को मिला कौन-सा नया जिम्मा

संक्षेप: जयपुर नगर निगम के विलय के बाद प्रशासनिक ढांचे में चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ होने लगी है। निगम प्रशासन ने पहला बड़ा पुनर्गठन करते हुए कई प्रमुख पदों पर व्यापक फेरबदल किया है।

Tue, 18 Nov 2025 09:52 PM

जयपुर नगर निगम के विलय के बाद प्रशासनिक ढांचे में चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ होने लगी है। निगम प्रशासन ने पहला बड़ा पुनर्गठन करते हुए कई प्रमुख पदों पर व्यापक फेरबदल किया है। यह बदलाव न सिर्फ विभागीय कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि शहर में सफाई, राजस्व, प्लानिंग और सतर्कता जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में भी तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने सोमवार को आदेश जारी कर उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों की नई तैनाती सूची सार्वजनिक की। चूंकि मर्जर के बाद दो अलग-अलग नगर निगमों के हिसाब से काम कर रहे अधिकारियों के बीच विभागीय दायित्व स्पष्ट नहीं थे, इसलिए प्रशासन ने अब एकीकृत संरचना के अनुरूप उनकी भूमिकाओं को री-अलाइन किया है। जहां कार्यभार ज्यादा है, वहां एक की जगह दो अधिकारियों की नियुक्ति कर डुअल-सुपरविजन मॉडल लागू किया गया है।

शहर की सबसे संवेदनशील और हाई-विजिबिलिटी सेवाओं में से एक—स्वास्थ्य एवं सफाई प्रबंधन—को अधिक मजबूत करने के लिए निगम ने दो अनुभवी अधिकारियों को मोर्चे पर लगाया है।

• ओमप्रकाश थानवी को उपायुक्त स्वास्थ्य (साफ-सफाई) प्रथम

• प्रवीण कुमार को उपायुक्त स्वास्थ्य (साफ-सफाई) सैकेंड

दोनों अधिकारियों को मर्जर के बाद बढ़े दायरे, जनसंख्या और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए डबल-लेयर मॉनिटरिंग के तहत नियुक्त किया गया है।

सुनील बैरवा को उपायुक्त से राजस्व अधिकारी बनाया है ।

एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बदलाव के तहत सुनील बैरवा को उपायुक्त से बदलकर रेवेन्यू ऑफिसर (किशनपोल जोन) बनाया गया है। राजस्व से जुड़े मामलों में उनकी दक्षता और ज़मीनी पकड़ को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है।

राजस्व और प्लानिंग में भी बड़े बदलाव

आदेशों के मुताबिक—

• अशोक कुमार शर्मा को रेवेन्यू सैकंड के साथ प्लानिंग सेकंड का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।

• मनोज वर्मा को उपायुक्त रेवेन्यू फर्स्ट बनाया गया है।

• तनुजा सोलंकी को रेवेन्यू ऑफिसर (द्वितीय)

• गोपाल लाल शर्मा को रेवेन्यू ऑफिसर (मुख्यालय) नियुक्त किया गया है।

यह बदलाव राजस्व संग्रह, बिल्डिंग परमिशन और नियोजन से जुड़े कार्यों में गति और दक्षता लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

हेडक्वार्टर, सतर्कता, फायर, प्लानिंग और पशु प्रबंधन में नई टीम तैनात

मर्जर के बाद जिन विभागों में व्यापक समन्वय की जरूरत महसूस की जा रही थी, वहां भी अधिकारियों की रणनीतिक तैनाती की गई है। नए आदेश के मुताबिक—

• नीलम मीणा – उपायुक्त हेडक्वार्टर

• अजय शर्मा – उपायुक्त सतर्कता (लालकोठी मुख्यालय)

• पुष्पेंद्र राठौड़ – उपायुक्त सतर्कता (हेरिटेज)

• कविता चौधरी – प्लानिंग फर्स्ट

• अनिता मित्तल – उपायुक्त कच्ची बस्ती एवं स्टोर

• मोनिका सोनी – उपायुक्त फायर विभाग

• प्रदीप शर्मा – उपायुक्त विद्युत

• श्यामलाल जांगिड़ – उपायुक्त NULM

• वैभव कुमार – प्रोग्रामर कम एनालिस्ट

• सीमा शर्मा – पशु प्रबंधन

• रवि कुमार गोयल – उद्यान विभाग का अतिरिक्त चार्ज

इन नियुक्तियों को जयपुर में सुशासन को सुदृढ़ करने, विभागीय तालमेल को बढ़ाने और मर्जर के बाद की चुनौतियों को सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल अप्रोच से संभालने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

जन स्वास्थ्य और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है—

• डॉ. रश्मि कांकरिया – CHO (स्वास्थ्य शाखा फर्स्ट)