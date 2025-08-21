जयपुर नगर निगम हेरिटेज में भाजपा चेयरमैन-पार्षदों का अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप,धरने पर बैठे

जयपुर नगर निगम हेरिटेज इन दिनों सियासी घमासान का अखाड़ा बना हुआ है। बुधवार को माहौल उस वक्त और गरमा गया जब बीजेपी के चेयरमैन और पार्षदों ने अपनी ही पार्टी की नगर निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

जयपुर नगर निगम हेरिटेज इन दिनों सियासी घमासान का अखाड़ा बना हुआ है। बुधवार को माहौल उस वक्त और गरमा गया जब बीजेपी के चेयरमैन और पार्षदों ने अपनी ही पार्टी की नगर निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 20 से ज्यादा बीजेपी पार्षदों ने मेयर और कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए निगम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान पार्षदों ने भ्रष्टाचार मुक्त निगम की मांग उठाते हुए भजन तक गाए और मेयर-कमिश्नर की सद्बुद्धि की दुआ मांगी।

बीजेपी पार्षद सुभाष व्यास ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा बोर्ड के कार्यकाल में बस्सी सीतारामपुरा की 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन गलत ढंग से पट्टों पर जारी कर दी गई। उन्होंने खुलकर कहा कि इस जमीन घोटाले में वही सभी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने फाइल पर साइन किए। व्यास ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि गलत तरीके से जारी किए गए पट्टों को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।

पार्षद सुभाष व्यास ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने साधारण सभा की बैठक में हर पार्षद के वार्ड में विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इन कामों को बाकायदा सैंक्शन भी किया गया था। लेकिन जैसे ही नए कमिश्नर निधि पटेल आईं, सभी विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, वार्डों की सफाई व्यवस्था के लिए जो कर्मचारी दिए गए थे, उन्हें भी हटा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वार्डों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

गुस्साए पार्षदों ने निगम मुख्यालय में डेरा डाल दिया और साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

बीजेपी चेयरमैन उत्तम शर्मा ने भी निगम प्रशासन पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल लाइन जोन में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे जारी किए गए। शर्मा ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां वार्डों के विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहीं खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है।

धरने में चेयरमैन सुरेश नवरिया, उत्तम शर्मा, माणक शर्मा, संतोष कंवर, महेंद्र पहाड़ियां, हेमेंद्र शर्मा, बबीता तंवर, मनोज दुग्गल, अंशुल शर्मा, ज्योति चौहान, विक्रम सिंह, रवि सैनी, पार्षद सुभाष व्यास, राजेश कुमावत, मंजू राकेश बागड़ा, विमल अग्रवाल, सुनील दत्ता, श्याम सुंदर सैनी और राहुल शर्मा समेत बीजेपी के कई दिग्गज पार्षद मौजूद रहे।