जयपुर नगर निगम उपचुनाव:जनता ने कांग्रेस को चुना, भाजपा को झटका

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 4 Sep 2025 07:10 PM
जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 63 में हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। इस चुनावी जंग में कांग्रेस प्रत्याशी भानु सैनी ने 59 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहीं सीमा मीणा को पराजित किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी रितु नंदवाना तीसरे स्थान पर रहीं।

बुधवार को हुए उपचुनाव में वार्ड 63 के मतदाताओं ने त्रिकोणीय मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया था। कांग्रेस ने भानु सैनी को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा से रितु नंदवाना उम्मीदवार थीं। वहीं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं पूर्व पार्षद सुशीला मीणा की पुत्रवधू सीमा मीणा ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस कारण मुकाबला रोचक हो गया और नतीजों ने भी सभी को चौंकाया।

चुनाव परिणाम के अनुसार वार्ड 63 में कुल 8,132 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 3,745 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत 46.06% रहा। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी भानु सैनी को 1,358 वोट मिले। उनके ठीक पीछे सीमा मीणा को 1,299 वोट मिले। जबकि भाजपा उम्मीदवार रितु नंदवाना को केवल 1,062 वोट ही हासिल हो पाए। इसके अलावा 26 मतदाताओं ने नोटा दबाया।

जीत दर्ज करने के बाद भानु सैनी ने कहा कि यह जीत वार्ड की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता आने वाले समय में वार्ड का चौमुखी विकास करना होगा। भानु सैनी ने यह भी जोड़ा कि जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी।

वहीं, किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने इस जीत को भाजपा की हार और जनता के असंतोष का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता परेशान है। नगर निगम उपचुनाव में जनता ने वोट की चोट देकर भाजपा प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। कागजी ने दावा किया कि आने वाले निकाय चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी जयपुर में अपना बोर्ड बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी।

उपचुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को मजबूती दी है, जबकि भाजपा के लिए यह झटका साबित हुआ है। खास बात यह रही कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सुशीला मीणा की पुत्रवधू सीमा मीणा ने भाजपा प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इससे भाजपा में आंतरिक कलह और नाराजगी की स्थिति भी साफ नजर आई।

हालांकि, इस जीत के बावजूद भानु सैनी का कार्यकाल लंबा नहीं रहेगा। नगर निगम हेरिटेज के मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में भानु सैनी को केवल कुछ महीनों तक ही पार्षद के पद पर काम करने का मौका मिलेगा। बावजूद इसके कांग्रेस के लिए यह जीत राजनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि इसने आगामी निकाय चुनावों में पार्टी के मनोबल को बढ़ा दिया है।

वार्ड 63 के मतदाताओं ने जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले को निर्णायक बनाया, उसने जयपुर की राजनीति में नया संदेश दिया है। यह चुनाव दिखाता है कि जनता अब स्थानीय स्तर पर भी मुद्दों और विकास को महत्व देने लगी है। कांग्रेस की यह जीत आने वाले समय में जयपुर नगर निगम की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती है।

