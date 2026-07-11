सड़क हादसा नहीं, कत्ल था! एक कॉल ने खोल दी जयपुर मर्डर केस की पूरी कहानी

जांच में जो बात सामने आई है, वो रिश्तों को तार-तार करने वाली है। आरोप है कि नीरज शर्मा की खुद की बेटी आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या का ताना-बाना बुना।

जयपुर के मशहूर नीरज शर्मा हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अगर सही वक्त पर एक मुखबिर की कॉल न मिली होती, तो शायद यह कत्ल हमेशा के लिए एक आम सड़क हादसा मानकर बंद कर दिया जाता। लेकिन एक फोन कॉल ने पूरी कहानी पलट दी और इस सोची-समझी साजिश का भंडाफोड़ हो गया।

प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी की भूख ने बनाया कातिल जांच में जो बात सामने आई है, वो रिश्तों को तार-तार करने वाली है। आरोप है कि नीरज शर्मा की खुद की बेटी आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या का ताना-बाना बुना। पुलिस के मुताबिक, पिता की मौत के बाद मां के नाम पर जो संपत्ति थी उसे हथियाने और अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरी को पाने के लालच में यह खौफनाक कदम उठाया गया। आरोपियों ने करीब एक महीने तक नीरज की हर गतिविधि पर नजर रखी कि वह कब, कहां और किस रास्ते से आती-जाती हैं।

पहली कोशिश नाकाम रही, दूसरी बार में ले ली जान आरोपियों ने सबसे पहले एक थार गाड़ी से नीरज को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन तब वे कामयाब नहीं हो पाए।

इसके बाद उन्होंने एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो का इंतजाम किया। वारदात वाले दिन इसी तेज रफ्तार गाड़ी से नीरज को जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई।

वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद बेटी आयुषी ने खुद अपने मामा को फोन किया और रोते हुए कहा कि मां का एक्सीडेंट हो गया है, ताकि किसी को भी हत्या का अंदेशा न हो।

जब पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सुराग शुरुआत में पुलिस भी इसे एक हिट-एंड-रन का मामला मानकर चल रही थी। उन्हें बस इतना पता था कि एक सफेद स्कॉर्पियो टक्कर मारकर भागी है। कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तभी एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में हरियाणा नंबर की एक संदिग्ध सफेद स्कॉर्पियो घूम रही थी, जिसमें भरतपुर के कुछ लड़के सवार थे।

100 से ज्यादा कैमरे खंगाले, तब पकड़ी गई गाड़ी इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने इलाके के 100 से भी ज्यादा CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। एक फुटेज में वह गाड़ी वारदात से ठीक पहले वहीं खड़ी दिखाई दे गई। इसके बाद पुलिस ने चौपाटी के पास से उस लावारिस स्कॉर्पियो को ढूंढ निकाला। गाड़ी के आगे का हिस्सा टूटा हुआ था और नंबर प्लेट पर जानबूझकर मिट्टी पोती गई थी।

7 लाख की सुपारी और 7 गिरफ्तारियां पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सबूतों के दम पर भरतपुर, दौसा, मथुरा और आगरा में ताबड़तोड़ छापेमारी की और 7 लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी आकाश ने कबूल किया कि उसे इस काम के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। एक्सीडेंट के वक्त वही स्कॉर्पियो चला रहा था और उसका एक साथी पल-पल पर नीरज की लोकेशन उन्हें दे रहा था।