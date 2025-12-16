हाथ जोड़ते रहे फल विक्रेता, ठेले पलटता रहा जयपुर नगर निगम दस्ता;वीडियो वायरल

संक्षेप: जयपुर नगर निगम की एक कार्रवाई ने उसकी कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के अनुसार नगर निगम के दस्ते ने लालकोठी मंडी के पास सड़क किनारे लगे गरीब फल विक्रेताओं के ठेलों को जबरन पलट दिया

जयपुर नगर निगम की एक कार्रवाई ने उसकी कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के अनुसार नगर निगम के दस्ते ने लालकोठी मंडी के पास सड़क किनारे लगे गरीब फल विक्रेताओं के ठेलों को जबरन पलट दिया, जिससे सड़क पर फल बिखर गए और दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निगम का दस्ता बिना किसी मानवीय दृष्टिकोण के सीधे ठेलों को पलटता नजर आ रहा है। आमतौर पर नगर निगम अवैध ठेलों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई करता है, लेकिन इस बार ठेले पलटने की कार्रवाई को लेकर आमजन और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ठेले पलटने से गरीब फल विक्रेताओं की दिनभर की कमाई मिनटों में सड़क पर बिखर गई। कई विक्रेता निगमकर्मियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। वायरल वीडियो में कुछ विक्रेताओं की बेबसी और आंसू भी दिख रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ठेले अवैध थे तो नियमों के तहत जब्ती और नोटिस की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, न कि ठेले पलटकर गरीबों को अपमानित किया जाए। इस कार्रवाई को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या नगर निगम ने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया या मनमानी की गई?

घटना के बाद से नगर निगम की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर निगम की आलोचना तेज हो गई है और लोग इसे गरीब विरोधी कार्रवाई बता रहे हैं।