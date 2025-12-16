Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur municipal squad action fruit vendor
हाथ जोड़ते रहे फल विक्रेता, ठेले पलटता रहा जयपुर नगर निगम दस्ता;वीडियो वायरल

हाथ जोड़ते रहे फल विक्रेता, ठेले पलटता रहा जयपुर नगर निगम दस्ता;वीडियो वायरल

संक्षेप:

जयपुर नगर निगम की एक कार्रवाई ने उसकी कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के अनुसार नगर निगम के दस्ते ने लालकोठी मंडी के पास सड़क किनारे लगे गरीब फल विक्रेताओं के ठेलों को जबरन पलट दिया

Dec 16, 2025 08:37 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर नगर निगम की एक कार्रवाई ने उसकी कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के अनुसार नगर निगम के दस्ते ने लालकोठी मंडी के पास सड़क किनारे लगे गरीब फल विक्रेताओं के ठेलों को जबरन पलट दिया, जिससे सड़क पर फल बिखर गए और दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निगम का दस्ता बिना किसी मानवीय दृष्टिकोण के सीधे ठेलों को पलटता नजर आ रहा है। आमतौर पर नगर निगम अवैध ठेलों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई करता है, लेकिन इस बार ठेले पलटने की कार्रवाई को लेकर आमजन और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ठेले पलटने से गरीब फल विक्रेताओं की दिनभर की कमाई मिनटों में सड़क पर बिखर गई। कई विक्रेता निगमकर्मियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। वायरल वीडियो में कुछ विक्रेताओं की बेबसी और आंसू भी दिख रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ठेले अवैध थे तो नियमों के तहत जब्ती और नोटिस की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, न कि ठेले पलटकर गरीबों को अपमानित किया जाए। इस कार्रवाई को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या नगर निगम ने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया या मनमानी की गई?

घटना के बाद से नगर निगम की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर निगम की आलोचना तेज हो गई है और लोग इसे गरीब विरोधी कार्रवाई बता रहे हैं।

अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम इस कार्रवाई पर क्या सफाई देता है, और क्या प्रभावित फल विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत मिलती है, या फिर मामला वायरल वीडियो में सिमट कर रह जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Nagar Nigam Jaipur News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।