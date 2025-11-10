जयपुर में अब नहीं रहेंगे दो नगर निगम, सरकार ने लागू की नई व्यवस्था

संक्षेप: राजधानी जयपुर में आज से एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू हो गया है। राज्य सरकार ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम को समाप्त कर अब एकीकृत “जयपुर नगर निगम” के रूप में नया ढांचा लागू कर दिया है।

राजधानी जयपुर में आज से एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू हो गया है। राज्य सरकार ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम को समाप्त कर अब एकीकृत “जयपुर नगर निगम” के रूप में नया ढांचा लागू कर दिया है। आदेश जारी होने के साथ ही निगम की आधिकारिक वेबसाइट को भी नई व्यवस्था के अनुरूप अपडेट किया जा रहा है।

इस नई प्रणाली के तहत अब जयपुर में केवल एक ही नगर निगम काम करेगा, जिसके अंतर्गत पूरे शहर का प्रशासन, विकास कार्य, सफाई व्यवस्था और नागरिक सेवाओं का संचालन एक ही इकाई के माध्यम से होगा। यह कदम शासन की “वन सिटी, वन कॉर्पोरेशन” की नीति को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

इस बदलाव का असर जयपुरवासियों के कई सरकारी दस्तावेज़ों पर भी दिखाई देगा। अब पट्टे, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों पर “जयपुर नगर निगम” का ही नाम अंकित होगा। नगर निगम के भवन से भी ‘ग्रेटर’ शब्द हटा दिया गया है। इसके साथ ही सभी पुराने नामों और निशानों को धीरे-धीरे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सरकारी आदेश के बाद नगर निगम जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नई व्यवस्था के अनुसार अपडेट का काम जारी है। अब नागरिकों को एकीकृत पोर्टल पर ही सभी जानकारी, आवेदन और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें नए वार्डों की जानकारी, पार्षदों का क्षेत्र, कर भुगतान, शिकायत निवारण और विकास योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं शामिल होंगी।

फिलहाल नए निगम की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त (प्रशासक) के पास रहेगी। वे ही निगम के प्रशासनिक और वित्तीय फैसले लेंगे, जब तक कि नई चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद नया निर्वाचित बोर्ड गठित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस एकीकरण से प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी और योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी होगा।