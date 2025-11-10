Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur multistorey building wall collapse rescue operation
जयपुर में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिरी: 4 मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जयपुर में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिरी: 4 मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

संक्षेप: जयपुर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के पन्नी गरान मोहल्ले में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार अचानक गिर गई। हादसे के वक्त बेसमेंट में काम कर रहे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

Mon, 10 Nov 2025 04:21 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के पन्नी गरान मोहल्ले में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार अचानक गिर गई। हादसे के वक्त बेसमेंट में काम कर रहे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक एक मजदूर को बाहर निकालकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने का काम जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर करीब 2:30 बजे जोरदार आवाज के साथ दीवार और छत का हिस्सा ढह गया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धूल से भर गया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुभाष चौक थाना पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने लोगों को पीछे हटाकर रेस्क्यू टीम को काम करने के लिए जगह दिलाई।

सुभाष चौक थाना प्रभारी किशन कुमार यादव ने बताया कि हादसा पन्नी गरान मोहल्ले में हुआ है। यहां तीन मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। बेसमेंट के ऊपर एक छत डाली गई थी, जिसे दो हिस्सों में बांटने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान छत और दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे नीचे काम कर रहे चार मजदूर मलबे में दब गए।

माणक चौक थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए सिविल डिफेंस और SDRF टीम को बुलाया गया। अब तक एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घायल मजदूर को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है।

हादसे की खबर मिलते ही सिविल डिफेंस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी और अन्य रेस्क्यू उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट का हिस्सा काफी गहरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण हो गया है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है ताकि और कोई हिस्सा न गिरे।

एसीपी (माणक चौक) प्रियांश कविया ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, निर्माण के दौरान दीवार पर अत्यधिक लोड पड़ने से वह गिर गई। फिलहाल मौके पर पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Innocent Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।