जयपुर में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिरी: 4 मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

संक्षेप: जयपुर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के पन्नी गरान मोहल्ले में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार अचानक गिर गई। हादसे के वक्त बेसमेंट में काम कर रहे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

जयपुर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के पन्नी गरान मोहल्ले में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार अचानक गिर गई। हादसे के वक्त बेसमेंट में काम कर रहे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक एक मजदूर को बाहर निकालकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने का काम जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर करीब 2:30 बजे जोरदार आवाज के साथ दीवार और छत का हिस्सा ढह गया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धूल से भर गया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुभाष चौक थाना पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने लोगों को पीछे हटाकर रेस्क्यू टीम को काम करने के लिए जगह दिलाई।

सुभाष चौक थाना प्रभारी किशन कुमार यादव ने बताया कि हादसा पन्नी गरान मोहल्ले में हुआ है। यहां तीन मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। बेसमेंट के ऊपर एक छत डाली गई थी, जिसे दो हिस्सों में बांटने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान छत और दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे नीचे काम कर रहे चार मजदूर मलबे में दब गए।

माणक चौक थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए सिविल डिफेंस और SDRF टीम को बुलाया गया। अब तक एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घायल मजदूर को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है।

हादसे की खबर मिलते ही सिविल डिफेंस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी और अन्य रेस्क्यू उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट का हिस्सा काफी गहरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण हो गया है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है ताकि और कोई हिस्सा न गिरे।