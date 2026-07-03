जयपुर के मुहाना में घर में घुसकर गहने समेट रही थी महिला; गेट लॉक होते ही बदले तेवर- VIDEO
कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के मुताबिक महिला ने अलमारी से एक छोटा बॉक्स निकाला और उसे बेड पर रखकर खोल दिया। इसके बाद उसने उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषणों को एक-एक कर देखना शुरू कर दिया।
जयपुर के मुहाना इलाके में एक साधारण परिवार ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि कुछ दिन पहले हुई चोरी की घटना उन्हें इतनी बड़ी सच्चाई तक पहुंचा देगी। घर से नकदी और आभूषण गायब होने के बाद परिवार ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। पूरे घर में CCTV कैमरे लगाए गए ताकि अगली बार अगर कोई घर में घुसे तो उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। यही फैसला बाद में चोर को पकड़वाने की सबसे बड़ी वजह बन गया।
परिवार बाहर गया, लेकिन मोबाइल पर दिख गई घर के अंदर की हरकत
गुरुवार को परिवार किसी काम से घर से बाहर था। इसी दौरान घर के मालिक ने अपने मोबाइल फोन पर CCTV कैमरों की लाइव फुटेज देखी। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया, उसने उनके होश उड़ा दिए। एक महिला आराम से घर के अंदर घूम रही थी। वह सीधे बेडरूम तक पहुंची और अलमारी खोलने लगी। उसके हावभाव ऐसे थे मानो उसे पहले से पता हो कि कीमती सामान कहां रखा है।
अलमारी से निकाला गहनों का डिब्बा, एक-एक जेवर को देखने लगी
कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के मुताबिक महिला ने अलमारी से एक छोटा बॉक्स निकाला और उसे बेड पर रखकर खोल दिया। इसके बाद उसने उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषणों को एक-एक कर देखना शुरू कर दिया। पूरी घटना बेहद शांत तरीके से हो रही थी, जैसे उसे भरोसा हो कि घर में कोई मौजूद नहीं है और उसे कोई देख भी नहीं रहा।
एक फोन कॉल ने बदल दिया पूरा खेल
मोबाइल पर लाइव चोरी देख रहे घर के मालिक ने बिना समय गंवाए पड़ोसी को फोन किया। उन्होंने पड़ोसी से तुरंत घर पहुंचने और मुख्य गेट बंद करने को कहा ताकि महिला बाहर न निकल सके। इसके बाद वह खुद भी तेजी से घर लौटे। कुछ ही मिनटों में चोरी की पूरी योजना उलटी पड़ गई और महिला घर के भीतर ही फंस गई।
बाहर निकलने का रास्ता बंद हुआ तो शुरू हुई धमकियों की बारिश
जब महिला ने देखा कि मुख्य गेट बंद है और घर के मालिक व पड़ोसी उसके सामने खड़े हैं, तो उसने खुद को बचाने के लिए नया दांव खेलना शुरू कर दिया। वीडियो में वह जोर-जोर से चिल्लाती हुई दिखाई देती है। उसने धमकी दी कि अगर उसे जाने नहीं दिया गया तो वह अपने कपड़े उतार देगी और पुलिस बुलाकर घर के मालिक को झूठे मामले में फंसा देगी। उसका मकसद साफ था—डर और दबाव बनाकर वहां से निकल जाना।
घर के मालिक ने नहीं खोया धैर्य, पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड की
महिला की धमकियों के बावजूद घर के मालिक ने संयम बनाए रखा। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि बाद में कोई झूठा आरोप लगाया जाए तो उसके खिलाफ सबूत मौजूद रहें। इसी दौरान पड़ोसी भी मौके पर मौजूद रहे और किसी तरह की हाथापाई या विवाद की स्थिति नहीं बनने दी।
पुलिस पहुंची तो खत्म हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा
सूचना मिलने के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को अपने कब्जे में लिया और स्थिति को सामान्य किया। घर के मालिक की शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि महिला अकेले वारदात को अंजाम देती थी या उसके साथ कोई और भी शामिल था।
पहले की चोरी से मिला सबक, अब उसी सबक ने पकड़वाई आरोपी
पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले भी इसी घर से नकदी और आभूषण चोरी होने की शिकायत मिली थी। उसी घटना के बाद परिवार ने CCTV कैमरे लगाए थे। अगर कैमरे नहीं लगे होते तो संभव है कि यह चोरी भी पहले की तरह बिना किसी सुराग के रह जाती। इस बार तकनीक ने न सिर्फ पूरी वारदात रिकॉर्ड की, बल्कि आरोपी को मौके पर ही पकड़वाने में भी अहम भूमिका निभाई।
एक घटना ने दिया बड़ा संदेश
यह मामला सिर्फ चोरी की कोशिश का नहीं, बल्कि सतर्कता और सूझबूझ का भी उदाहरण बन गया। अगर घर का मालिक घबराने के बजाय तुरंत पड़ोसी को सूचना नहीं देता और पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड नहीं करता, तो मामला अलग दिशा में जा सकता था। CCTV कैमरों, समय पर लिए गए फैसले और पड़ोसियों के सहयोग ने एक संभावित बड़ी चोरी को नाकाम कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि महिला का किसी संगठित चोरी गिरोह से कोई संबंध तो नहीं है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।