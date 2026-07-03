जयपुर के मुहाना में घर में घुसकर गहने समेट रही थी महिला; गेट लॉक होते ही बदले तेवर- VIDEO

कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के मुताबिक महिला ने अलमारी से एक छोटा बॉक्स निकाला और उसे बेड पर रखकर खोल दिया। इसके बाद उसने उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषणों को एक-एक कर देखना शुरू कर दिया।

जयपुर के मुहाना इलाके में एक साधारण परिवार ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि कुछ दिन पहले हुई चोरी की घटना उन्हें इतनी बड़ी सच्चाई तक पहुंचा देगी। घर से नकदी और आभूषण गायब होने के बाद परिवार ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। पूरे घर में CCTV कैमरे लगाए गए ताकि अगली बार अगर कोई घर में घुसे तो उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। यही फैसला बाद में चोर को पकड़वाने की सबसे बड़ी वजह बन गया।

परिवार बाहर गया, लेकिन मोबाइल पर दिख गई घर के अंदर की हरकत गुरुवार को परिवार किसी काम से घर से बाहर था। इसी दौरान घर के मालिक ने अपने मोबाइल फोन पर CCTV कैमरों की लाइव फुटेज देखी। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया, उसने उनके होश उड़ा दिए। एक महिला आराम से घर के अंदर घूम रही थी। वह सीधे बेडरूम तक पहुंची और अलमारी खोलने लगी। उसके हावभाव ऐसे थे मानो उसे पहले से पता हो कि कीमती सामान कहां रखा है।

अलमारी से निकाला गहनों का डिब्बा, एक-एक जेवर को देखने लगी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के मुताबिक महिला ने अलमारी से एक छोटा बॉक्स निकाला और उसे बेड पर रखकर खोल दिया। इसके बाद उसने उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषणों को एक-एक कर देखना शुरू कर दिया। पूरी घटना बेहद शांत तरीके से हो रही थी, जैसे उसे भरोसा हो कि घर में कोई मौजूद नहीं है और उसे कोई देख भी नहीं रहा।

एक फोन कॉल ने बदल दिया पूरा खेल मोबाइल पर लाइव चोरी देख रहे घर के मालिक ने बिना समय गंवाए पड़ोसी को फोन किया। उन्होंने पड़ोसी से तुरंत घर पहुंचने और मुख्य गेट बंद करने को कहा ताकि महिला बाहर न निकल सके। इसके बाद वह खुद भी तेजी से घर लौटे। कुछ ही मिनटों में चोरी की पूरी योजना उलटी पड़ गई और महिला घर के भीतर ही फंस गई।

बाहर निकलने का रास्ता बंद हुआ तो शुरू हुई धमकियों की बारिश जब महिला ने देखा कि मुख्य गेट बंद है और घर के मालिक व पड़ोसी उसके सामने खड़े हैं, तो उसने खुद को बचाने के लिए नया दांव खेलना शुरू कर दिया। वीडियो में वह जोर-जोर से चिल्लाती हुई दिखाई देती है। उसने धमकी दी कि अगर उसे जाने नहीं दिया गया तो वह अपने कपड़े उतार देगी और पुलिस बुलाकर घर के मालिक को झूठे मामले में फंसा देगी। उसका मकसद साफ था—डर और दबाव बनाकर वहां से निकल जाना।

घर के मालिक ने नहीं खोया धैर्य, पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड की महिला की धमकियों के बावजूद घर के मालिक ने संयम बनाए रखा। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि बाद में कोई झूठा आरोप लगाया जाए तो उसके खिलाफ सबूत मौजूद रहें। इसी दौरान पड़ोसी भी मौके पर मौजूद रहे और किसी तरह की हाथापाई या विवाद की स्थिति नहीं बनने दी।

पुलिस पहुंची तो खत्म हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा सूचना मिलने के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को अपने कब्जे में लिया और स्थिति को सामान्य किया। घर के मालिक की शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि महिला अकेले वारदात को अंजाम देती थी या उसके साथ कोई और भी शामिल था।

पहले की चोरी से मिला सबक, अब उसी सबक ने पकड़वाई आरोपी पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले भी इसी घर से नकदी और आभूषण चोरी होने की शिकायत मिली थी। उसी घटना के बाद परिवार ने CCTV कैमरे लगाए थे। अगर कैमरे नहीं लगे होते तो संभव है कि यह चोरी भी पहले की तरह बिना किसी सुराग के रह जाती। इस बार तकनीक ने न सिर्फ पूरी वारदात रिकॉर्ड की, बल्कि आरोपी को मौके पर ही पकड़वाने में भी अहम भूमिका निभाई।