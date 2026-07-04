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जयपुर में 11-12 साल के बच्चों ने दोस्त का सिर काटा; क्या हिंसक कंटेंट बना रहा बच्चों को क्रिमिनल माइंडेड

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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14 जून को लापता हुए 10 वर्षीय अजमत का शव 25 जून को मुहाना इलाके के एक नाले में मिला। सिर धड़ से अलग था। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को मृतक के ही 11 और 12 साल के तीन दोस्तों ने अंजाम दिया।

जयपुर में 11-12 साल के बच्चों ने दोस्त का सिर काटा; क्या हिंसक कंटेंट बना रहा बच्चों को क्रिमिनल माइंडेड

जयपुर के मुहाना में 10 साल के मासूम अजमत की हत्या ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे समाज को झकझोर दिया। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह नहीं कि हत्या हुई, बल्कि यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले 11 और 12 साल के तीन बच्चे थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह भी है कि इतनी कम उम्र में उनके दिमाग में इतनी क्रूरता आई कहां से? क्या डिजिटल दुनिया में हिंसक कंटेंट बच्चों की सोच बदल रहा है? क्या मोबाइल अब पढ़ाई का साधन कम और अपराध सीखने का जरिया ज्यादा बनता जा रहा है?

मुहाना कांड ने खड़े किए कई सवाल

14 जून को लापता हुए 10 वर्षीय अजमत का शव 25 जून को मुहाना इलाके के एक नाले में मिला। सिर धड़ से अलग था। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को मृतक के ही 11 और 12 साल के तीन दोस्तों ने अंजाम दिया। वजह बेहद मामूली थी। बहन को लेकर हुई कहासुनी का बदला। लेकिन जिस तरीके से गला घोंटकर हत्या की गई और फिर चाकू से सिर अलग किया गया, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इतने छोटे बच्चे इस स्तर की हिंसा की कल्पना अपने दम पर कर सकते हैं?

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मोबाइल अब सिर्फ पढ़ाई का माध्यम नहीं

स्कूलों में पढ़ाई, होमवर्क और नोटिस अब मोबाइल के जरिए पहुंचते हैं। इसी बहाने बच्चों के हाथों में घंटों स्मार्टफोन रहता है। लेकिन पढ़ाई के बीच कई बच्चे हिंसक गेम्स, क्राइम वीडियो, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर मौजूद सनसनीखेज कंटेंट तक आसानी से पहुंच रहे हैं। इंटरनेट पर हत्या, लूट और सबूत मिटाने तक के वीडियो कुछ ही सेकंड में मिल जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार ऐसे कंटेंट को देखने से बच्चों की संवेदनशीलता कम होती जाती है और हिंसा उन्हें सामान्य लगने लगती है।

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एनसीआरबी के आंकड़े भी दे रहे चेतावनी

मई 2026 में जारी एनसीआरबी-2024 रिपोर्ट बताती है कि देश में किशोर अपराध 11.2 प्रतिशत बढ़े हैं। हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती जैसे गंभीर मामलों में भी नाबालिगों की संलिप्तता बढ़ी है। साइबर अपराधों में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है और पहली बार इनका आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल दुनिया तक आसान पहुंच और उस पर निगरानी की कमी भी इस बढ़ते खतरे का एक बड़ा कारण बन रही है।

क्राइम कंटेंट से अपराध तक का सफर

जयपुर का मुहाना कांड अकेला मामला नहीं है। शिवदासपुरा में अपनी ताई की हत्या करने वाले युवक ने तीन दिन तक यूट्यूब पर हत्या और सबूत मिटाने के वीडियो देखे थे। इंटरनेट पर उसने यह भी सर्च किया कि शव को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। यह घटनाएं बताती हैं कि अपराध का तरीका सीखना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। अब मोबाइल स्क्रीन पर कुछ क्लिक में हर तरह की जानकारी उपलब्ध है।

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रील्स और हिंसक गेम्स बदल रहे बच्चों का व्यवहार

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 15 से 30 सेकंड की रील्स और हिंसक गेम्स बच्चों के दिमाग को लगातार नए रोमांच की आदत डाल रहे हैं। गेम्स में किसी को मारने या हिंसक मिशन पूरा करने पर इनाम मिलता है। धीरे-धीरे बच्चों के दिमाग में यह पैटर्न बैठने लगता है कि आक्रामक व्यवहार भी सामान्य है। जब वास्तविक जीवन में उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और हिंसक प्रतिक्रिया बढ़ने लगती है।

सबसे बड़ी चुनौती, निगरानी का अभाव

आज अधिकांश अभिभावक बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल थमा देते हैं। कई बार उन्हें यह भी नहीं पता होता कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या किस तरह का कंटेंट देख रहा है। तकनीक की जानकारी बच्चों के पास ज्यादा है और निगरानी कम। यही अंतर कई बार खतरे की वजह बन जाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों के मोबाइल में पैरेंटल कंट्रोल लगाया जाए, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जाए और परिवार में रोज कुछ समय पूरी तरह स्क्रीन-फ्री बिताया जाए।

समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल

मुहाना कांड सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह उस बदलती दुनिया का आईना है, जहां बचपन तेजी से डिजिटल स्क्रीन के हवाले हो रहा है। अगर बच्चों को समय रहते सही दिशा, निगरानी और संवेदनशील माहौल नहीं मिला तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। सवाल अब सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का है। आखिर हम बच्चों को किताबों से ज्यादा मोबाइल और संस्कारों से ज्यादा स्क्रीन तो नहीं सौंप रहे?

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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