जयपुर में मां ने मासूम बेटे के साथ की आत्महत्या, ट्रेन के आगे लगाई छलांग

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 13 Aug 2025 05:14 PM
जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार तड़के सीतापुरा स्थित गोवर्धन नगर फाटक पर हुई, जहां दोनों के शव ट्रेन की चपेट में आकर क्षत-विक्षत हालत में पटरियों से दूर जाकर गिरे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है।

मृतका की पहचान 27 वर्षीय प्रिया सिंह के रूप में हुई है, जो सीतापुरा के सुंदर विहार की रहने वाली थी। उसने अपने डेढ़ साल के बेटे आर्विक के साथ यह खौफनाक कदम उठाया। मालपुरा गेट थाना पुलिस के अनुसार प्रिया के मायके वालों ने उसके पति विकास पर भारी कर्ज और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। विकास विश्वकर्मा रोड नंबर 17 में अपने माता-पिता के साथ रहता है और ऑटो रिक्शा चलाता है। जानकारी के अनुसार, विकास को जुए की लत थी और इसी के चलते उस पर करीब 18 से 19 लाख रुपये का कर्ज हो गया था।

कर्जदारों के बार-बार घर आने से प्रिया मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थी। इसी तनाव के चलते 24 जुलाई को वह अपने बेटे को लेकर पीहर सीतापुरा लौट आई थी। पति विकास बार-बार उसे वापस बुला रहा था, लेकिन प्रिया ने साफ कह दिया था कि जब तक वह कर्ज से मुक्त नहीं होता, वह वापस नहीं जाएगी। 11 अगस्त को विकास प्रिया को वापस ले जाने आया, लेकिन दोनों के बीच कर्ज को लेकर जमकर झगड़ा हुआ। विकास ने धमकी दी कि वह रिश्तेदारों में यह बात फैला देगा कि वह प्रिया को छोड़ रहा है। इसके बाद वह वहां से चला गया।

मंगलवार सुबह जब परिवार के सदस्य जागे, तो देखा कि प्रिया और उसका बेटा आर्विक घर में नहीं हैं। परिजनों ने इधर-उधर तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी ओर सुबह करीब 4:30 बजे गोवर्धन नगर फाटक पर एक महिला और एक बच्चे के क्षत-विक्षत शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची मालपुरा गेट थाना पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल भिजवाया और पहचान की कोशिश शुरू की।

शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। प्रिया का सिर धड़ से अलग हो चुका था और उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। वहीं, बच्चे की लाश की पहचान उसके कपड़ों से हुई। प्रिया के भाई मुकेश ने बताया कि ये कपड़े उसने हाल ही में राखी के त्योहार पर अपने भांजे को दिए थे। उन्हीं कपड़ों के जरिए उसने बच्चे को पहचाना, और फिर साथ ही प्रिया की भी पहचान हुई।

देर शाम जब परिजन थाने पहुंचे और फोटो देखी, तो पहचान की पुष्टि हुई। इसके बाद मृतका की मां रेणू सिंह ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतका के परिवार की मांग है कि विकास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसी के कर्ज और धमकियों से तंग आकर प्रिया ने यह कदम उठाया।

