जयपुर में सुबह-सुबह बारिश, 27 जिलों में अलर्ट: बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर सिस्टम

जयपुर में सोमवार सुबह मौसम ने करवट ली। शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं, प्रदेश के 27 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने नए लो-प्रेशर सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर अगस्त के आखिरी सप्ताह तक जारी रह सकता है।

रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। गंगानगर, सिरोही, राजसमंद और कोटा में बादल बरसे। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का असर कम होने से यहां उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया।

मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में एक लो-प्रेशर सिस्टम सक्रिय हुआ है। इसके कारण देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इस सिस्टम का असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। अनुमान है कि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आने वाले दिनों में लगातार बारिश का दौर बना रहेगा।

पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर के सादुलशहर में 10 मिमी, जयपुर के कोटपूतली में 12 मिमी, कोटा के खातोली में 15 मिमी, डीगोद में 9 मिमी, झालावाड़ शहर में 13 मिमी, सुनेल में 13 मिमी, हनुमानगढ़ के संगरिया में 16 मिमी, चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 11 मिमी, भीलवाड़ा के बिजौलिया में 10 मिमी, बारां के शाहबाद में 18 मिमी, झुंझुनूं के खेतड़ी में 7 मिमी और चूरू के राजलदेसर में 6 मिमी बरसात हुई।

विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान में मानसून ट्रफ जैसलमेर, उदयपुर और रतलाम होते हुए गुजर रही है। इसी कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर सक्रिय बना हुआ है। खासकर दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश देखने को मिलेगी।

राजस्थान में इस बार मानसून सामान्य से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में जहां पूर्वी हिस्सों में तेज बरसात हुई, वहीं अब पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में बारिश का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक यह दौर जारी रह सकता है।

जयपुर में सोमवार सुबह हल्की बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बीते दो दिनों से शहरवासी उमस और गर्मी से परेशान थे। सुबह की बूंदाबांदी से लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा कि जयपुर और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटों में रुक-रुक कर हल्की बारिश हो सकती है।

दूसरी ओर, पूर्वी राजस्थान के जिलों में जहां बारिश का असर कुछ कम हुआ है, वहां उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से जल्द ही यहां भी बरसात दोबारा सक्रिय हो सकती है।

प्रदेशभर में किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों की बरसात से खरीफ की फसलों को संजीवनी मिली है। खासकर सोयाबीन, मूंग, उड़द और मक्का जैसी फसलों के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अच्छी बरसात होने से कृषि कार्यों को और गति मिलेगी।