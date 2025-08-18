jaipur mla balmukund acharya controversy vande mataramm not chanting बोलो वंदे मातरम्,नहीं बोलेंगे साहब;जयपुर में मुस्लिम युवक पर मंच से क्यों भड़के MLA बालमुकुंद आचार्य?, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur mla balmukund acharya controversy vande mataramm not chanting

बोलो वंदे मातरम्,नहीं बोलेंगे साहब;जयपुर में मुस्लिम युवक पर मंच से क्यों भड़के MLA बालमुकुंद आचार्य?

जयपुर के एक होटल में सम्मान समारोह चल रहा था। मंच पर विधायक बालमुकुंद आचार्य मौजूद थे और सामने बैठे थे देशभर से आए स्कूल डायरेक्टर और टीचर्स।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 18 Aug 2025 09:41 PM
share Share
Follow Us on
बोलो वंदे मातरम्,नहीं बोलेंगे साहब;जयपुर में मुस्लिम युवक पर मंच से क्यों भड़के MLA बालमुकुंद आचार्य?

जयपुर के एक होटल में सम्मान समारोह चल रहा था। मंच पर विधायक बालमुकुंद आचार्य मौजूद थे और सामने बैठे थे देशभर से आए स्कूल डायरेक्टर और टीचर्स। माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज रहा था। अचानक ही एक मुस्लिम युवक की चुप्पी ने पूरे समारोह को विवाद में बदल दिया।

विधायक आचार्य मंच से नारे लगवा रहे थे—“भारत माता की जय… वंदे मातरम् से पूरा हॉल गूंज उठा, लेकिन सामने बैठे युवक ने आवाज़ नहीं मिलाई। बस, फिर क्या था! विधायक का पारा चढ़ गया।

MLA ने माइक थामते हुए भीड़ की तरफ इशारा किया और कहा—

“ये व्यक्ति अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम् नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। देश का खाऊंगा, देश में रहूंगा, लेकिन देश के हित में चर्चा नहीं करूंगा। यही इनका परिचय है।”

इसके बाद विधायक ने युवक को कहा—

भाई साहब बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए हो क्या?”

युवक चुप रहा। भीड़ खामोश हो गई। आचार्य ने फिर नारा लगवाया—“बोलो वंदे मातरम्!”

लेकिन युवक चुपचाप बैठा रहा। आचार्य की झुंझलाहट और बढ़ गई। उन्होंने सवाल दागा—“अरे! देश के नहीं हो क्या? कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा?”

युवक ने अपना नाम बताया और कहा—“महाराष्ट्र से आया हूं।”

MLA ने दोबारा नारे लगवाते हुए कहा—

“वंदे मातरम् का मतलब होता है—मेरी मां को, मेरी धरती मां को प्रणाम। आपको धरती और भारत पर विश्वास नहीं है क्या? तिरंगे पर विश्वास नहीं है?”

भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन युवक अब भी खामोश रहा।

“देश का खाते हैं, फिर देश के खिलाफ उगलते हैं”

गुस्से में आचार्य ने कहा—

“नहीं बोलेंगे साहब! आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ बोलते हैं।”

टॉप 50 डायरेक्टर और 100 टीचर्स का सम्मान तो हुआ, लेकिन असली सुर्ख़ी बनी MLA और युवक के बीच की ये नोकझोंक।

Rajasthan Rajasthan News BJP अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।