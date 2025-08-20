जयपुर: खेलते-खेलते लापता हुए दो भाई, बंद कार में मिली लाशें

राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र स्थित नगतलाई इलाके में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।

राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र स्थित नगतलाई इलाके में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कॉलोनी में खेल रहे दो मासूम भाइयों के शव पास ही खड़ी एक बंद कार में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों बच्चों की उम्र मात्र 8 और 5 साल थी। परिजनों ने बच्चों की हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस दम घुटने से मौत मान रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

घटना मंगलवार रात करीब 11.30 बजे की है। महवा (दौसा) से जयपुर आकर नगतलाई में रहने वाले शहजाद के दो बेटे अनस (8) और अहसान (5) शाम को घर के बाहर खेल रहे थे। कुछ समय बाद दोनों अचानक गायब हो गए। परिजनों ने पहले खुद बच्चों की तलाश की, लेकिन देर तक कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।

तलाशी के दौरान ही घर के पास खड़ी एक बंद कार में दोनों बच्चे बेसुध हालत में मिले। स्थानीय लोगों और परिजनों ने जब दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख सभी के होश उड़ गए। दोनों बच्चे अचेत अवस्था में थे। एक बच्चे के नाक और कान से खून बह रहा था। तत्काल उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मासूमों की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय विधायक रफीक खान भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। देर रात तक हालात तनावपूर्ण रहे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।

पुलिस ने बताया कि जिस कार में दोनों बच्चों के शव मिले, वह उसी कॉलोनी के एक व्यक्ति की है। कार काफी समय से वहीं खड़ी थी। फिलहाल कार मालिक से पूछताछ की जा रही है और आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है।

डीसीपी करण शर्मा के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला दम घुटने से मौत का प्रतीत होता है, लेकिन एक बच्चे के शरीर पर खून के निशान और नाक-कान से बहता खून मामले को संदिग्ध बना रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा।

पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है – क्या यह हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा?