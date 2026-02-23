जयपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, बैठने की जगह को लेकर विवाद

राजधानी जयपुर के भट्टाबस्ती थाना इलाके में रविवार रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बैठने की जगह को लेकर हुए झगड़े में 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए।

राजधानी जयपुर के भट्टाबस्ती थाना इलाके में रविवार रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बैठने की जगह को लेकर हुए झगड़े में 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

बैठने की जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद भट्टाबस्ती थाना अधिकारी दीपक त्यागी ने बताया कि घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे भौमियां बस्ती में हुई। यहां रहने वाले आदिल (17) पर उसी इलाके के अरबाज और समीर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वारदात वाली जगह पर बैठने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आदिल पर चाकू से हमला कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने आदिल का पीछा करते हुए उस पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल आदिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आपसी रंजिश की आशंका एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे को पहले से जानते थे और पूर्व में भी उनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।

पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमले की पूरी घटनाक्रम की पुष्टि हो सके। सहायक पुलिस आयुक्त सुरेंद्र सिंह चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले भी मुकदमे पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अरबाज के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी और उसके साथी की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

थाने के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने किया बल प्रयोग घटना के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में भट्टाबस्ती थाने के बाहर एकत्र हो गए। लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। परिजनों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाने की कोशिश की।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि स्थिति बिगड़ने न पाए। एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और गश्त बढ़ा दी गई है।

इलाके में तनाव, पुलिस की सख्ती घटना के बाद भौमियां बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना ने एक बार फिर मामूली विवादों के खतरनाक अंजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में नाबालिग की इस हत्या से कानून-व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।