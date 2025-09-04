जयपुर की MI रोड पर 15 फीट का गड्ढा; गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर धंसी सड़क,जाम से त्राहिमाम

जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की हालत बुरी तरह बिगाड़ दी है। गुलाबी नगरी की धड़कन कहे जाने वाली मिर्जा इस्माईल रोड पर गुरुवार को ऐसा नजारा दिखा

जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की हालत बुरी तरह बिगाड़ दी है। गुलाबी नगरी की धड़कन कहे जाने वाली मिर्जा इस्माईल रोड पर गुरुवार को ऐसा नजारा दिखा, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास अचानक सड़क धंस गई और कुछ ही देर में यह मामूली गड्ढा एक विशालकाय खाई में बदल गया। देखते ही देखते करीब 15 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा सड़क पर नजर आने लगा, जिसमें सीवरेज का पानी भर गया।

यह घटना उस वक्त हुई, जब सड़क पर वाहनों की भीड़ पहले से ही बारिश की वजह से धीमी गति से चल रही थी। अचानक बने गड्ढे ने ट्रैफिक को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और शाम ढलते ही MI रोड पर यातायात रेंग-रेंगकर चलने लगा। लोग जहां परेशान होकर हॉर्न बजाते रहे, वहीं पैदल चलने वालों को भी रास्ता बदलना पड़ा।

जैसे ही सड़क धंसने की जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद किया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इसके बाद नगर निगम हेरिटेज की टीम मौके पर जुट गई। निगम की जेसीबी और मजदूरों ने गड्ढे में भरा पानी खाली करने का काम शुरू किया। मगर तीन घंटे गुजर जाने के बाद भी निगम की टीम गड्ढे को पूरी तरह खाली नहीं कर पाई थी।

हालात यह थे कि ट्रैफिक पुलिस लगातार जाम को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिर्जा इस्माईल रोड जैसी व्यस्त सड़क पर शाम के वक्त गाड़ियों का दबाव इतना ज्यादा था कि व्यवस्था बार-बार बिगड़ रही थी।

नगर निगम हेरिटेज के चेयरमैन उत्तम शर्मा ने स्थिति पर बयान देते हुए कहा लगातार हो रही बारिश के कारण सीवरेज लाइन डैमेज हो गई थी। इसी वजह से सड़क में छोटा गड्ढा विशालकाय रूप ले चुका है। निगम की टीम पूरी मुस्तैदी से मरम्मत में जुटी है। जल्द ही गड्ढे को भरकर यातायात व्यवस्था को फिर से सामान्य कर दिया जाएगा।”

किशनपोल जोन के AEN इमरान ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गड्ढा बनने की असली वजह पुरानी सीवरेज लाइन का लीक होना है। पानी के दबाव से धीरे-धीरे सड़क का हिस्सा कमजोर हुआ और अचानक धंस गया। निगम की टीम पहले लीक हुई लाइन को ठीक करने में जुटी हुई है। उसके बाद गड्ढे को भरकर सड़क को दुरुस्त किया जाएगा।

इस घटना के बाद आम लोगों ने भी नगर निगम पर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि हर साल बारिश आते ही जयपुर की सड़कें इसी तरह धंसने लगती हैं। कहीं गड्ढा तो कहीं जलभराव, यही हालात देखने को मिलते हैं। राजधानी की सबसे व्यस्त सड़क पर ऐसा हादसा होना शहर की बदइंतजामी को उजागर करता है।