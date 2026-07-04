Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास; 5 साल में 13 हजार करोड़ से बनेगा 41 KM का कॉरिडोर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

जयपुर मेट्रो फेज-2 का नया कॉरिडोर प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोडी तक बनाया जाएगा। यह रूट शहर के कई प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत क्षेत्रों को जोड़ेगा।

जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास; 5 साल में 13 हजार करोड़ से बनेगा 41 KM का कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान को बड़ी सौगात देते हुए जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 41 किलोमीटर लंबे इस नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण पर 13 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना को साढ़े पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट को 5 जोन में विभाजित किया गया है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ा विस्तार मिलेगा और शहर के उत्तर, दक्षिण व पश्चिमी हिस्सों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

प्रहलादपुरा से सीकर रोड टोडी तक चलेगी मेट्रो

जयपुर मेट्रो फेज-2 का नया कॉरिडोर प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोडी तक बनाया जाएगा। यह रूट शहर के कई प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत क्षेत्रों को जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने के बाद हजारों यात्रियों को रोजाना बेहतर और तेज परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा।

ये भी पढ़ें:PM मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का किया उद्घाटन,कंट्रोल रूम में इंजीनियरों से चर्चा

13 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च, 5 जोन में बंटा प्रोजेक्ट

राज्य सरकार के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए इसे 5 अलग-अलग जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में अलग-अलग एजेंसियां निर्माण कार्य करेंगी, जिससे काम समानांतर रूप से आगे बढ़ सके।

ये भी पढ़ें:4 जुलाई जोधपुर के लिए बेहद खास’… PM मोदी ने शेयर की नए एयरपोर्ट टर्मिनल की फोटो

साढ़े पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने इस परियोजना को साढ़े पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी जोन में एक साथ काम शुरू होने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। पहले चरण के कार्य शुरू हो चुके हैं, जबकि बाकी हिस्सों के टेंडर और वर्क ऑर्डर भी जल्द जारी किए जाएंगे।

36 नए स्टेशन बनेंगे, पहला चरण 12 किलोमीटर का

मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक पूरे 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले जोन में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक 12 किलोमीटर लंबा हिस्सा बनाया जा रहा है। इस खंड पर 918 करोड़ रुपए खर्च होंगे और निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:युद्ध से मचा हाहाकार, लेकिन भारत में नहीं थमा तेल; PM मोदी ने बताई अंदर की कहानी

दूसरा हिस्सा होगा पूरी तरह अंडरग्राउंड

दूसरे जोन में पिंजरापोल गोशाला से जवाहर सर्किल रोड एयरपोर्ट तक करीब 3 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह पूरा हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इस सेक्शन में दो भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस पर लगभग 1160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है और 22 जुलाई को तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी।

खासाकोठी बनेगा नया इंटरचेंज स्टेशन

फेज-2 के साथ फेज-1 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। वर्तमान मेट्रो लाइन पर खासाकोठी में नया स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद फेज-1 में स्टेशनों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो जाएगी। खासाकोठी पर फेज-1 और फेज-2 के स्टेशन 150 मीटर लंबे फुट ओवरब्रिज से जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को दोनों लाइनों के बीच आसानी से इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी।

15 साल में पांच बार बदली गई डीपीआर

जयपुर मेट्रो फेज-2 की योजना नई नहीं है। इस परियोजना की पहली डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) वर्ष 2011 में कांग्रेस सरकार के दौरान तैयार की गई थी। इसके बाद पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस और भाजपा सरकारों के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की डीपीआर में 5 बार बदलाव किए गए। संशोधनों पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च हुए। अंततः करीब डेढ़ साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने संशोधित परियोजना को मंजूरी दी।

एसएमएस स्टेडियम में हुआ सीधा प्रसारण

प्रधानमंत्री के शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के इनडोर हॉल में किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान को एक साथ दो बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस परियोजना की शुरुआत करते हैं, उसे पूरा भी करवाते हैं। राजे ने विश्वास जताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 भी निर्धारित समय से पहले या तय समय में पूरा होगा और इससे जयपुर सहित पूरे राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan BJP Narendra Modi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।