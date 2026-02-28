जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास जल्द, 13,600 करोड़ की लागत से बढ़ेगा मेट्रो नेटवर्क
राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की बड़ी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 फरवरी को विधानसभा में की। विनियोग विधेयक के दौरान सीएम ने कहा कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का फेज-2 जल्द शिलान्यास होगा। इस नए चरण में लगभग 42.80 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर तैयार होगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 13,600 करोड़ रुपये होगी।
सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि मेट्रो फेज-2 का रूट इस तरह तैयार किया गया है कि राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात भार कम करने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि नई योजना ट्रैफिक सर्वे, फील्ड स्टडी और आर्थिक विश्लेषण के आधार पर बनाई गई है।
नया मेट्रो रूट और विस्तार
फेज-2 का नया रूट टोड़ी मोड़ (सीकर रोड) से लेकर प्रह्लादपुरा (टोंक रोड के पास रिंग रोड) तक फैला होगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 43 किलोमीटर होगी और इसमें 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले जो डीपीआर तैयार की गई थी, उसमें केवल अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक 23 किलोमीटर का प्रस्ताव था और 20 स्टेशन शामिल थे। लेकिन अब रूट को बढ़ाकर अधिक इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बनाई गई है।
सीएम ने कहा कि फेज-2 के विस्तार से शहर के प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर जगतपुरा और वैशाली नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में मेट्रो विस्तार की संभावना पर भी सरकार विचार कर रही है।
फेज-1 से तुलना
जयपुर मेट्रो का फेज-1 कॉरिडोर मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक संचालित हो रहा है। फेज-2 के पूरा होने पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इससे शहर के औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों के बीच सीधा कनेक्शन बनेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि फेज-2 के रूट का विस्तार शहर के यातायात भार को संतुलित करने और रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाने के लिए अहम कदम है। इससे न सिर्फ शहरवासियों को फायदा होगा, बल्कि जयपुर की विकास गति को भी नई दिशा मिलेगी।
द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड की भी घोषणा
विनियोग विधेयक के दौरान सीएम ने मेट्रो फेज-2 के अलावा द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात प्रवाह को बेहतर बनाना और प्रमुख क्षेत्रों के बीच यात्रा का समय कम करना है।
आगे की प्रक्रिया
फेज-2 के लिए राज्य सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। अब इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो आने वाले वर्षों में जयपुर का विस्तारित मेट्रो नेटवर्क राजधानीवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
राजस्थान सरकार का यह कदम शहर के ट्रैफिक और परिवहन सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फेज-2 के पूरा होने के बाद जयपुर के ट्रैफिक जाम की समस्या में सुधार होगा और राजधानीवासियों के लिए यात्रा का अनुभव सहज और सुविधाजनक बनेगा।
शहरवासियों के लिए खुशखबरी
जयपुरवासियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है कि मेट्रो फेज-2 से राजधानी के अधिक इलाकों को जोड़ने की योजना है। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि शहर के विकास को नई दिशा देने में भी सहायक होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
