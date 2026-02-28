Hindustan Hindi News
जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास जल्द, 13,600 करोड़ की लागत से बढ़ेगा मेट्रो नेटवर्क

Feb 28, 2026 11:08 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की बड़ी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 फरवरी को विधानसभा में की। विनियोग विधेयक के दौरान सीएम ने कहा कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का फेज-2 जल्द शिलान्यास होगा। 

राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की बड़ी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 फरवरी को विधानसभा में की। विनियोग विधेयक के दौरान सीएम ने कहा कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का फेज-2 जल्द शिलान्यास होगा। इस नए चरण में लगभग 42.80 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर तैयार होगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 13,600 करोड़ रुपये होगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि मेट्रो फेज-2 का रूट इस तरह तैयार किया गया है कि राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात भार कम करने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि नई योजना ट्रैफिक सर्वे, फील्ड स्टडी और आर्थिक विश्लेषण के आधार पर बनाई गई है।

नया मेट्रो रूट और विस्तार

फेज-2 का नया रूट टोड़ी मोड़ (सीकर रोड) से लेकर प्रह्लादपुरा (टोंक रोड के पास रिंग रोड) तक फैला होगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 43 किलोमीटर होगी और इसमें 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले जो डीपीआर तैयार की गई थी, उसमें केवल अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक 23 किलोमीटर का प्रस्ताव था और 20 स्टेशन शामिल थे। लेकिन अब रूट को बढ़ाकर अधिक इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

सीएम ने कहा कि फेज-2 के विस्तार से शहर के प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर जगतपुरा और वैशाली नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में मेट्रो विस्तार की संभावना पर भी सरकार विचार कर रही है।

फेज-1 से तुलना

जयपुर मेट्रो का फेज-1 कॉरिडोर मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक संचालित हो रहा है। फेज-2 के पूरा होने पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इससे शहर के औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों के बीच सीधा कनेक्शन बनेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि फेज-2 के रूट का विस्तार शहर के यातायात भार को संतुलित करने और रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाने के लिए अहम कदम है। इससे न सिर्फ शहरवासियों को फायदा होगा, बल्कि जयपुर की विकास गति को भी नई दिशा मिलेगी।

द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड की भी घोषणा

विनियोग विधेयक के दौरान सीएम ने मेट्रो फेज-2 के अलावा द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात प्रवाह को बेहतर बनाना और प्रमुख क्षेत्रों के बीच यात्रा का समय कम करना है।

आगे की प्रक्रिया

फेज-2 के लिए राज्य सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। अब इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो आने वाले वर्षों में जयपुर का विस्तारित मेट्रो नेटवर्क राजधानीवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

राजस्थान सरकार का यह कदम शहर के ट्रैफिक और परिवहन सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फेज-2 के पूरा होने के बाद जयपुर के ट्रैफिक जाम की समस्या में सुधार होगा और राजधानीवासियों के लिए यात्रा का अनुभव सहज और सुविधाजनक बनेगा।

शहरवासियों के लिए खुशखबरी

जयपुरवासियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है कि मेट्रो फेज-2 से राजधानी के अधिक इलाकों को जोड़ने की योजना है। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि शहर के विकास को नई दिशा देने में भी सहायक होगी।

