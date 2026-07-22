जयपुर मेट्रो का मेगा विस्तार शुरू, 41 KM कॉरिडोर से बदल जाएगी शहर की तस्वीर
जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना की अनुमानित लागत 13,037 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को केंद्र और राजस्थान सरकार 50-50 प्रतिशत की साझेदारी में पूरा करेंगी।
राजधानी जयपुर में बहुप्रतीक्षित मेट्रो फेज-2 परियोजना का बुधवार को औपचारिक शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बस से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक सफर किया और फिर मेट्रो से मानसरोवर से चांदपोल (पुराने शहर की ओर) तक यात्रा कर परियोजना का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के तेजी से बढ़ते विस्तार और यातायात को देखते हुए मेट्रो शहर की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है और आने वाले वर्षों में इसके कई नए चरण भी विकसित किए जाएंगे।
हालांकि कार्यक्रम के दौरान टोंक रोड पर विरोध-प्रदर्शन के चलते पुलिस ने मुख्यमंत्री के काफिले का रूट बदल दिया। काफिले को जगतपुरा और मालवीय नगर के वैकल्पिक मार्ग से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंचाया गया।
‘जयपुर की लाइफ लाइन साबित होगी मेट्रो’
भूमि पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज-2 शहर के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक मेट्रो लाइन नहीं बल्कि राजधानी की लाइफ लाइन साबित होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना का विस्तारित रूट प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक करीब 41 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को इसका शिलान्यास किया था और अब निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना को तेज गति से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में जयपुर मेट्रो के फेज-3 और फेज-4 पर भी काम किया जाएगा ताकि शहर के अधिक से अधिक क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जा सके।
13,037 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 41 किलोमीटर का कॉरिडोर
जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना की अनुमानित लागत 13,037 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को केंद्र और राजस्थान सरकार 50-50 प्रतिशत की साझेदारी में पूरा करेंगी। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (RMRC) की ओर से विकसित किए जा रहे इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा।
पूरे कॉरिडोर पर 36 मेट्रो स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इनमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे। परियोजना को जयपुर के बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
मानसरोवर से सीतापुरा तक मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
मेट्रो फेज-2 के तहत नेटवर्क का विस्तार मानसरोवर से टोंक रोड होते हुए सीतापुरा तक किया जाएगा। यह कॉरिडोर राजधानी के कई प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। इसके जरिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान सचिवालय, कलेक्ट्रेट, जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, बी-2 बाईपास और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र तक लोगों की पहुंच आसान होगी।
इसके अलावा खाटू श्यामजी मंदिर क्षेत्र के पास प्रस्तावित स्टेशन को मौजूदा मेट्रो फेज-1 से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के इंटरचेंज सुविधा मिल सकेगी।
लाखों लोगों को मिलेगा ट्रैफिक जाम से राहत
मेट्रो फेज-2 के पूरा होने के बाद टोंक रोड और सीतापुरा क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का यात्रा समय काफी कम होगा।
सरकार का मानना है कि मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, जिससे सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
परियोजना के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर
राज्य सरकार ने मेट्रो परियोजना को पर्यावरण संरक्षण अभियान से भी जोड़ा है। ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर जयपुर जिले में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ हरित विकास को भी समान महत्व दिया जाएगा।
प्रतिदिन 4 लाख तक पहुंच सकती है यात्रियों की संख्या
वर्तमान में जयपुर मेट्रो से प्रतिदिन करीब 50 हजार यात्री सफर करते हैं। अनुमान है कि फेज-2 पूरा होने के बाद यह संख्या बढ़कर 2.5 लाख से 4 लाख यात्रियों प्रतिदिन तक पहुंच सकती है।
इसके साथ ही चाकसू और चौमूं जैसे आसपास के कस्बों को फीडर बस सेवा के माध्यम से मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और राजधानी तक आने-जाने वाले लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।
राजधानी जयपुर में मेट्रो फेज-2 की शुरुआत को शहर के परिवहन ढांचे के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी, यात्रा का समय घटेगा और आने वाले वर्षों में जयपुर का मेट्रो नेटवर्क देश के प्रमुख शहरों की तर्ज पर विकसित होगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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