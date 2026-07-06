जयपुर में जमीन की रजिस्ट्री होगी महंगी, डीएलसी दरों में 40% तक बढ़ोतरी की तैयारी

भजनलाल सरकार के कार्यकाल में जयपुर की डीएलसी दरों में लगातार संशोधन किया गया है। एक अप्रैल 2024 को पहली बार 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार 5 से 15 फीसदी तक दरें बढ़ाई गईं।

राजधानी जयपुर में जमीन खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने जमीनों की डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को जयपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित डीएलसी कमेटी की बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार कई इलाकों में 5 से 40 फीसदी तक डीएलसी दरें बढ़ाने के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, जबकि कुछ चुनिंदा कॉलोनियों में 49 फीसदी तक बढ़ोतरी की सिफारिश भी की गई है।

रजिस्ट्री पर बढ़ेगा खर्च, खरीदारों की जेब पर असर डीएलसी दरों में बढ़ोतरी का सीधा असर जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पर पड़ता है। रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी डीएलसी दरों के आधार पर तय की जाती है। ऐसे में नई दरें लागू होने के बाद जमीन खरीदने वाले लोगों को पहले की तुलना में अधिक रकम चुकानी होगी। खासकर वे परिवार, जो वर्षों की बचत के बाद अपना घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह फैसला आर्थिक चुनौती बन सकता है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक जयपुर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर संदेश नायक ने की। बैठक में जिले के सभी सब-रजिस्ट्रार शामिल हुए और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में जमीनों के मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर संशोधित डीएलसी दरों के प्रस्ताव पेश किए। अधिकारियों ने उन क्षेत्रों की पहचान की, जहां पिछले कुछ समय में जमीनों के बाजार भाव तेजी से बढ़े हैं और डीएलसी दरें वास्तविक कीमतों से काफी पीछे चल रही हैं।

बैठक में शहरी क्षेत्रों की अधिकांश जमीनों के लिए 40 फीसदी तक डीएलसी दरें बढ़ाने के प्रस्ताव रखे गए। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी कई स्थानों पर 35 फीसदी तक बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। अब इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय के बाद नई दरें लागू की जाएंगी।

भारतेंदु नगर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव बैठक में खातीपुरा रोड स्थित भारतेंदु नगर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। यहां की जमीनों की डीएलसी दरों में 49 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में 40 से 60 फीट चौड़ी सड़कों पर स्थित भूखंडों की डीएलसी दर 15,400 से 16,940 रुपये प्रति वर्गमीटर के बीच है, जबकि छोटी सड़कों पर यह दर 12,650 रुपये प्रति वर्गमीटर है। प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होने के बाद यहां जमीन खरीदना और अधिक महंगा हो जाएगा।

चार महीने में दूसरी बार बढ़ेंगी डीएलसी दरें यह पहली बार नहीं है जब सरकार डीएलसी दरों में संशोधन कर रही है। खास बात यह है कि महज चार महीने के भीतर दूसरी बार इन दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। इससे पहले अप्रैल 2026 में प्रदेशभर में डीएलसी दरों में 10 फीसदी की वृद्धि की गई थी। लगातार हो रही बढ़ोतरी से रियल एस्टेट बाजार में भी हलचल बढ़ गई है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि नई दरें लागू होने के बाद कई खरीदार जल्द रजिस्ट्री कराने की कोशिश करेंगे ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

भजनलाल सरकार में कई बार बढ़ीं दरें भजनलाल सरकार के कार्यकाल में जयपुर की डीएलसी दरों में लगातार संशोधन किया गया है। एक अप्रैल 2024 को पहली बार 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार 5 से 15 फीसदी तक दरें बढ़ाई गईं। फिर अप्रैल 2026 में एक बार फिर 10 फीसदी की वृद्धि लागू की गई। अब जुलाई में प्रस्तावित नई बढ़ोतरी के साथ पिछले कुछ वर्षों में डीएलसी दरों में कई चरणों में बड़ा इजाफा हो जाएगा।

बाजार मूल्य के अनुरूप दरें तय करने की कवायद सरकार का तर्क है कि कई इलाकों में जमीनों के बाजार भाव और डीएलसी दरों के बीच बड़ा अंतर आ चुका है। ऐसे में वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप डीएलसी दरों को संशोधित करना जरूरी है, ताकि राजस्व संग्रह में पारदर्शिता बनी रहे और सरकारी आय में भी बढ़ोतरी हो सके। इसी उद्देश्य से वित्त विभाग ने मई में सभी जिला कलेक्टरों को जून के तीसरे सप्ताह तक डीएलसी कमेटी की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे।