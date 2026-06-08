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जयपुर में सुरक्षा का अभेद्य घेरा,अतिक्रमण हटाने को लेकर जयपुर में बढ़ी चौकसी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जेडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखते हुए जयपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। शहर के कई हिस्सों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है और एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।

जयपुर में सुरक्षा का अभेद्य घेरा,अतिक्रमण हटाने को लेकर जयपुर में बढ़ी चौकसी

राजधानी जयपुर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा 8 जून 2026 को निर्धारित कार्रवाई से पहले जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से एहतियाती है और इसका उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर प्रशासन का फोकस

जिला प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए गए हैं। विभिन्न इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलने या लोगों को भड़काने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया गया है। इससे किसी भी तरह की गलत जानकारी के तेजी से प्रसार को रोका जा सकेगा।

जेडीए की कार्रवाई को लेकर सतर्कता

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रहा था। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की गईं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। प्रशासन का मानना है कि कार्रवाई के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सूत्रों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में कार्रवाई प्रस्तावित है वहां सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

आमजन से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी सूचना की पुष्टि केवल आधिकारिक माध्यमों से ही की जाए। साथ ही लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट सेवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध अस्थायी है और स्थिति सामान्य होने के बाद इसे हटा लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम केवल एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अवांछित स्थिति उत्पन्न न हो।

पूरे घटनाक्रम पर रहेगी प्रशासन की नजर

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार स्थिति की निगरानी करेंगे। कंट्रोल रूम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से फीडबैक लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैनात किया जा सकेगा।

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता बनी हुई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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