जयपुर में जनगणना का पहला चरण पूरा, जानिए कितनी आबादी बढ़ी; कैसे बदल गया जयपुर का नक्शा

जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक शहर में मौजूद 15.79 लाख मकानों में से करीब 3.25 लाख मकानों में किराएदार रह रहे हैं, जबकि लगभग 3.25 लाख मकान खाली पाए गए हैं। विशेषज्ञ इसे निवेश आधारित रियल एस्टेट विकास का संकेत मान रहे हैं,

राजधानी जयपुर में जनगणना का पहला चरण पूरा हो गया है। इसकी रिपोर्ट सोमवार को राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। सामने आए आंकड़े केवल आबादी में बढ़ोतरी की कहानी नहीं बताते, बल्कि शहर के तेजी से फैलते भूगोल, रियल एस्टेट निवेश और बदलती जीवनशैली की भी तस्वीर पेश करते हैं।

जनगणना के अनुसार जयपुर की आबादी अब बढ़कर करीब 47.87 लाख हो गई है। वर्ष 2011 में यह संख्या करीब 36 लाख थी। यानी 15 वर्षों में शहर की आबादी में लगभग 11.87 लाख लोगों की वृद्धि हुई है। वहीं मकानों की संख्या 2011 के 5.43 लाख से बढ़कर 15.79 लाख पहुंच गई है। इस अवधि में मकानों की संख्या में 191 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि आबादी में वृद्धि केवल 33 प्रतिशत रही।

शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि बीते डेढ़ दशक में जयपुर के भीतर एक नया शहर बस गया है। शहर का विस्तार पुराने परकोटे से निकलकर जगतपुरा, प्रतापनगर, टोंक रोड, अजमेर रोड, महिंद्रा सेज कॉरिडोर और बाहरी इलाकों तक पहुंच चुका है।

हर पांच मकानों में एक खाली जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक शहर में मौजूद 15.79 लाख मकानों में से करीब 3.25 लाख मकानों में किराएदार रह रहे हैं, जबकि लगभग 3.25 लाख मकान खाली पाए गए हैं। विशेषज्ञ इसे निवेश आधारित रियल एस्टेट विकास का संकेत मान रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भविष्य की जरूरतों और निवेश के उद्देश्य से फ्लैट, प्लॉट और मकान खरीदे हैं।

जगतपुरा बना नया हाउसिंग हब जोनवार आंकड़ों में सबसे बड़ा बदलाव जगतपुरा में दिखाई दिया है। यहां 1.61 लाख से अधिक मकान दर्ज किए गए हैं, जो शहर में सर्वाधिक हैं। नई टाउनशिप, बहुमंजिला आवासीय परियोजनाएं, शैक्षणिक संस्थान और बेहतर सड़क संपर्क ने जगतपुरा को जयपुर के नए हाउसिंग कैपिटल के रूप में स्थापित कर दिया है।

हवामहल सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र आबादी के लिहाज से हवामहल जोन सबसे आगे है। यहां 5.46 लाख से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। इसके अलावा आदर्श नगर, सांगानेर और मानसरोवर जैसे क्षेत्रों में भी आबादी तेजी से बढ़ी है। दूसरी ओर परकोटे का हिस्सा माने जाने वाले किशनपोल जोन में सबसे कम करीब 2.27 लाख आबादी और 86,400 मकान दर्ज किए गए हैं।

छोटे हुए परिवार, बढ़े मकान जनगणना के आंकड़े यह भी बताते हैं कि शहर में परिवारों का आकार लगातार छोटा हो रहा है। वर्ष 2011 में एक मकान में औसतन 6 से 7 लोग रहते थे, जबकि अब यह संख्या घटकर करीब 3 लोगों तक पहुंच गई है। इससे साफ है कि संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है।

रिटायर्ड सीनियर टाउन प्लानर सतीश शर्मा के अनुसार मकानों की संख्या में असामान्य वृद्धि निवेश आधारित आवासीय विकास, किराया बाजार और भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर किए गए निर्माण की ओर संकेत करती है।

प्रमुख जोनों की आबादी • हवामहल – 5,46,927

• आदर्श नगर – 4,42,702

• सांगानेर – 4,14,436

• मानसरोवर – 4,00,746

• मुरलीपुरा – 3,81,431

• जगतपुरा – 3,78,132

• वैशाली नगर – 3,75,102

• झालाना – 3,74,184

• झोटवाड़ा – 3,32,786

• मालवीय नगर – 3,32,275

• सिविल लाइंस – 3,15,288

• विद्याधर नगर – 2,76,976

• किशनपोल – 2,26,909