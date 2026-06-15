जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन; शहीद स्मारक के गेट पर बनाया कॉकरोच

पार्टी की ओर से प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से तिरंगा, किताब और फूल लेकर आने की अपील की गई थी। आयोजकों का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो

नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेशभर से युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया। इस दौरान पार्टी के वॉलंटियर्स ने शहीद स्मारक के मुख्य गेट पर पार्टी के चुनाव चिह्न कॉकरोच का स्केच बनाया और ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो’ के नारे भी लिखे।

प्रदर्शन में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी शामिल हुए, जो रविवार देर रात जयपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल धरना-प्रदर्शन की अनुमति है, रैली निकालने या डीजे बजाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 800 से अधिक नहीं हो सकती।

शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि देशभर के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की आवाज है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही खामियों, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है।

रांका ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्थाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है।

तिरंगा, किताब और फूल लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी पार्टी की ओर से प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से तिरंगा, किताब और फूल लेकर आने की अपील की गई थी। आयोजकों का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए स्वयंसेवकों की टीम भी तैनात की गई है।

कार्यक्रम के संयोजक दीपक बालियान ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और पुलिस प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा।

युवाओं से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण राजस्थान सहित देशभर के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। ऐसे में युवाओं को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए।

दीपके ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए यह आंदोलन जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले नौ दिनों में दिल्ली, पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित किए जा चुके हैं।