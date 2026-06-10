जयपुर में 8 मौतों का विलेन कौन? हादसे का मास्टरमाइंड अब भी फरार
जिस मकान में यह फैक्ट्री चल रही थी वह घाटगेट निवासी याकूब और कय्यूम नामक दो भाइयों का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक हिस्से में बिजली कनेक्शन था, जबकि दूसरे हिस्से में अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और बिजली भी वहीं से दी जा रही थी।
जयपुर खोह नागोरियान की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड ने आठ लोगों की जान ले ली, लेकिन हादसे का सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है—आखिर इस मौत की फैक्ट्री का कथित संचालक फिरोज कहां है? आग की लपटों में एक मासूम बच्चे समेत आठ जिंदगियां खत्म हो गईं, जबकि फैक्ट्री संचालक फिरोज और मकान मालिक याकूब घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस अब दोनों की तलाश में जुटी है और एक टीम दिल्ली भी रवाना की गई है।
दिल्ली में कार्रवाई हुई तो जयपुर में जमाया अवैध कारोबार
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फिरोज का नेटवर्क सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं था। सूत्रों के मुताबिक वह दिल्ली से पटाखों और बारूद से जुड़ा माल लाकर जयपुर में पैकेजिंग का काम करवाता था। दावा किया जा रहा है कि उसके कब्जे में तीन से चार अवैध यूनिट संचालित थीं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कार्रवाई और रेड के बाद उसने जयपुर को नया ठिकाना बना लिया था और यहां अवैध कारोबार का जाल बिछा दिया।
दो साल से चल रही थी मौत की फैक्ट्री
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खोह नागोरियान थाने से महज एक किलोमीटर दूर यह अवैध फैक्ट्री पिछले करीब दो वर्षों से संचालित हो रही थी। करीब 55 वर्ग गज के छोटे से मकान में पटाखों का निर्माण और पैकेजिंग का काम चल रहा था। जानकारी के अनुसार हादसे के समय परिसर में लगभग 50 किलो बारूद मौजूद था, जिसने आग को और भी भयावह बना दिया।
मकान मालिक भी गायब, मोबाइल बंद
जिस मकान में यह फैक्ट्री चल रही थी वह घाटगेट निवासी याकूब और कय्यूम नामक दो भाइयों का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक हिस्से में बिजली कनेक्शन था, जबकि दूसरे हिस्से में अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और बिजली भी वहीं से दी जा रही थी। हादसे के बाद से दोनों भाइयों के मोबाइल बंद हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि उन्हें फैक्ट्री के संचालन की पूरी जानकारी थी।
आखिर आग लगी कैसे? जांच में जुटी FSL
हादसे की सबसे अहम कड़ी आग लगने का कारण है। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने मौके से नमूने और सबूत जुटाए हैं। शुरुआती आशंका है कि फैक्ट्री के अंदर खाना बनाने, किसी ज्वलनशील गतिविधि या फिर स्मोकिंग के दौरान निकली चिंगारी ने बारूद को आग पकड़वा दी। हालांकि वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
पुलिस के सामने जांच की चुनौती
पुलिस का कहना है कि स्थानीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। आसपास के लोग खुलकर जानकारी देने से बच रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि फिरोज के नेटवर्क और फैक्ट्री के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य स्थानीय लोगों के पास हैं, लेकिन अभी वे सामने नहीं आ रहे हैं।
अवैध कॉलोनी पर भी उठे सवाल
जिस क्षेत्र में यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उस कॉलोनी की वैधता भी जांच के घेरे में आ गई है। जिला प्रशासन ने संबंधित तहसीलदार और पटवारी से रिपोर्ट तलब की है। प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि जिस इलाके में बारूद का यह खतरनाक कारोबार चल रहा था, वह कॉलोनी नियमों के तहत वैध थी या नहीं।
बड़ा सवाल—जिम्मेदार कौन?
आठ लोगों की मौत के बाद अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जिसके बीच यह अवैध फैक्ट्री दो साल तक फलती-फूलती रही। थाने से महज एक किलोमीटर दूर बारूद का गोदाम चलता रहा, पैकेजिंग होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब पूरे मामले की निगाहें फरार फिरोज, मकान मालिक याकूब और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या आठ मौतों के जिम्मेदार लोगों तक पुलिस पहुंच पाएगी या यह मामला भी कई सवाल छोड़कर रह जाएगा?
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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