जयपुर में 472 परिवारों को मिला अपना घर, CM ने सौंपी फ्लैट की चाबी
फ्लैट की चाबी मिलने के बाद लाभार्थी परिवारों में खुशी का माहौल नजर आया। इन परिवारों को अब जयपुर में अपना स्थायी ठिकाना मिल सकेगा। JDA ने प्रत्येक फ्लैट में एक रूम, हॉल, किचन और लेट-बाथ की सुविधा उपलब्ध कराई है।
जयपुर में विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतु समुदाय के 472 परिवारों को अब स्थायी छत मिल गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से जयसिंहपुरा खोर में बनाए गए 472 फ्लैट इन परिवारों को निशुल्क आवंटित किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी।
फ्लैट की चाबी मिलने के बाद लाभार्थी परिवारों में खुशी का माहौल नजर आया। इन परिवारों को अब जयपुर में अपना स्थायी ठिकाना मिल सकेगा। JDA ने प्रत्येक फ्लैट में एक रूम, हॉल, किचन और लेट-बाथ की सुविधा उपलब्ध कराई है।
CM बोले- अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस काम की शुरुआत करीब 10 से 12 साल पहले दुर्गादास जी ने की थी। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी समाज के ऐसे वर्गों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वालों ने भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
CM ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने पहले बजट में ही ऐसे परिवारों को आवास और पट्टा देने की घोषणा की थी। इसके अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज और अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की न्यायिक यात्रा में आज एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है।
मंत्री बोले- बच्चों को पढ़ाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं
नगरीय स्वायत्त शासन एवं विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आवास पाने वाले परिवारों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नए घर मिलने के बाद परिवार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारित करने में ये परिवार सफल होंगे।
जयसिंहपुरा में बनाए गए हैं फ्लैट
JDA ने जयसिंहपुरा खोर में इन आवासों का निर्माण कराया है। प्रत्येक फ्लैट में एक रूम, हॉल, किचन और लेट-बाथ की सुविधा है। कुल 472 फ्लैट निशुल्क आवंटित किए गए हैं।
आवास मिलने से ऐसे परिवारों को स्थायी ठिकाना मिला है, जो लंबे समय से आवास की जरूरत से जूझ रहे थे। अब वे अपने नए घर में रहकर बच्चों की पढ़ाई और रोजगार सहित जीवन की दूसरी जरूरतों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे।
समारोह में ये रहे मौजूद
फ्लैट आवंटन कार्यक्रम में नगरीय स्वायत्त शासन एवं विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास मौजूद रहे। बड़ी संख्या में विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतु समुदाय के लाभार्थी परिवार भी कार्यक्रम में पहुंचे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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