जयपुर में पत्नी को प्रताड़ित करने वाला PWD का XEN हिरासत में

राजधानी जयपुर में पत्नी को कथित रूप से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे पीडब्ल्यूडी विभाग के एक एक्सईएन (XEN) को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

राजधानी जयपुर में पत्नी को कथित रूप से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे पीडब्ल्यूडी विभाग के एक एक्सईएन (XEN) को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जांच के आधार पर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। यह मामला अप्रैल महीने में हुई अनु मीणा की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा बटोरी थी।

गुरुवार सुबह पुलिस ने लिया हिरासत में मानसरोवर थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह आरोपी गौतम मीणा को राउंडअप किया। गौतम मीणा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में एक्सईएन के पद पर कार्यरत है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है।

एसीपी (मानसरोवर) आदित्य काकड़े ने बताया कि अनु मीणा आत्महत्या प्रकरण में दर्ज शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गौतम मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

CCTV फुटेज ने बढ़ाई आरोपी की मुश्किलें मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने आरोपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फुटेज में गौतम मीणा अपनी पत्नी अनु मीणा के साथ कथित रूप से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में वह पत्नी पर थूकते हुए भी नजर आया था। यह फुटेज सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना और इसके बाद मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया।

पुलिस जांच में इस फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

बच्चों और परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप पुलिस ने अनु मीणा के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। जांच के दौरान अनु और गौतम के बच्चों ने भी अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

बयानों के अनुसार, गौतम मीणा कथित रूप से शराब पीकर घर आता था और अनु के साथ मारपीट करता था। बच्चों और परिजनों का आरोप है कि घरेलू विवाद लंबे समय से चल रहा था और अनु मानसिक तनाव में रहती थी।

परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि गौतम का घर में काम करने वाली एक नौकरानी के साथ संबंध था। कथित तौर पर अनु मीणा को इसकी जानकारी मिलने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद और बढ़ गया था। इसके बाद अनु को मानसिक और शारीरिक रूप से और अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा।

17 अप्रैल को अनु मीणा ने किया था सुसाइड जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय अनु मीणा ने 17 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। वह अपने पति और बच्चों के साथ जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र स्थित बालाजी विहार में रहती थी। घटना के बाद अनु के पीहर पक्ष ने गौतम मीणा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना के आरोपों के तहत मामला दर्ज करवाया था।

मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस विभिन्न साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने में लगी हुई थी। अब जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

आरोपी ने आरोपों से किया इनकार दूसरी ओर, गौतम मीणा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि उसने कभी भी अपनी पत्नी को पैसों के लिए परेशान नहीं किया। गौतम का दावा है कि उसकी लगभग 70 प्रतिशत संपत्ति पत्नी के नाम थी।

उसने यह भी कहा कि अब बच्चों को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। गौतम के अनुसार, घटना वाले दिन भी उसकी पत्नी अनु से दो बार बातचीत हुई थी और उसने कभी उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया।