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जयपुर में महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोपी निकला अवैध हथियार सप्लायर;कई थानों में केस दर्ज

Apr 23, 2026 01:24 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जयपुर में महिलाओं से अभद्रता के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल उर्फ राज से पूछताछ के दौरान पुलिस ने एक बड़े अवैध हथियार नेटवर्क का खुलासा किया है। शुरुआती तौर पर छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया यह युवक अब शहर में सक्रिय हथियार सप्लाई गिरोह का अहम कड़ी निकला है।

जयपुर में महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोपी निकला अवैध हथियार सप्लायर;कई थानों में केस दर्ज

जयपुर में महिलाओं से अभद्रता के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल उर्फ राज से पूछताछ के दौरान पुलिस ने एक बड़े अवैध हथियार नेटवर्क का खुलासा किया है। शुरुआती तौर पर छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया यह युवक अब शहर में सक्रिय हथियार सप्लाई गिरोह का अहम कड़ी निकला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ऑटोमैटिक पिस्टल समेत तीन हथियार बरामद किए हैं, जिससे राजधानी में अवैध हथियारों की सप्लाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी राहुल लंबे समय से जयपुर के विभिन्न आपराधिक गिरोहों और बदमाशों को हथियार उपलब्ध करवा रहा था। जांच में सामने आया है कि वह अब तक दर्जनभर से अधिक हथियार सप्लाई कर चुका है। इन हथियारों में पिस्टल और देशी कट्टे शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल शहर में वारदातों के लिए किया जाना था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी का नेटवर्क सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़ा हो सकता है।

तीन थानों में अलग-अलग केस, बढ़ी मुश्किलें

इस मामले में अलग-अलग थानों में केस दर्ज किए गए हैं। प्रताप नगर थाना पुलिस ने दो पिस्टल बरामद होने पर मामला दर्ज किया है, जबकि सांगानेर थाना क्षेत्र में एक देशी कट्टा मिलने पर अलग केस बनाया गया है। इसके अलावा जवाहर सर्किल थाना में पहले से दर्ज महिलाओं से अभद्रता के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब मानसरोवर और बजाज नगर थाने की पुलिस भी आरोपी से पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट लेने की तैयारी में है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से जुड़े कई संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिन्होंने उससे हथियार खरीदे थे। इससे जयपुर में सक्रिय अपराधियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है।

मध्य प्रदेश कनेक्शन भी आया सामने

जांच के दौरान पुलिस आरोपी को मध्य प्रदेश लेकर गई, जहां उसकी निशानदेही पर एक कार और वारदात के दौरान पहने गए कपड़े बरामद किए गए। इससे यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी का नेटवर्क राज्य की सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ था। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि हथियार कहां से लाए जा रहे थे और किन रास्तों से जयपुर तक पहुंचाए जाते थे।

छेड़छाड़ के मामले से खुला बड़ा राज

गौरतलब है कि 25 मार्च को जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक गर्भवती महिला से अभद्रता का मामला सामने आया था। पीड़िता ने 26 मार्च को शिकायत दी थी, लेकिन शुरुआत में केस दर्ज नहीं होने से विवाद खड़ा हो गया। बाद में मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हुआ।

इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी। कार्रवाई में देरी को लेकर एक एएसआई और हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया, जबकि थाना प्रभारी को चार्जशीट दी गई। इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी के आपराधिक कनेक्शन खंगालने शुरू किए।

अब नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश

जयपुर पुलिस अब इस पूरे मामले को संगठित अपराध के रूप में देख रही है। अधिकारियों का मानना है कि आरोपी अकेले काम नहीं कर रहा था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा गिरोह सक्रिय हो सकता है। पुलिस की टीमें अब सप्लाई चैन, फाइनेंसिंग और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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