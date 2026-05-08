जयपुर में छलका SI अभ्यर्थियों का दर्द, बोले- बिना गलती क्यों छीनी जा रही नौकरी?

राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है।

राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। शुक्रवार को राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में SI भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थी और उनके परिवार धरने पर बैठे और सरकार से न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुछ लोगों की कथित गड़बड़ी की वजह से सभी चयनित उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगाना गलत है।

“मेहनत से मिली नौकरी, बिना गलती क्यों हो कार्रवाई?” धरना स्थल पर पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके बच्चों ने वर्षों की मेहनत और कड़ी तैयारी के बाद यह सफलता हासिल की थी। परिवारों का कहना है कि कई चयनित अभ्यर्थी इससे पहले भी अन्य सरकारी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, जिससे उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाए।

परिजनों ने कहा- दोषियों पर कार्रवाई हो, सभी को सजा नहीं धरने में शामिल एक अभ्यर्थी के परिजन ने कहा कि “हमारे बच्चों ने दिन-रात मेहनत कर परीक्षा पास की थी। अगर कुछ लोगों ने गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे बैच को सजा देना अन्याय है।” प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती रद्द होने के बाद ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया है और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।

निष्पक्ष जांच की मांग, सरकार से समाधान की अपील धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों पर नकल या फर्जीवाड़े के आरोप हैं, उनके खिलाफ अलग से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन बिना जांच के सभी चयनित उम्मीदवारों को दोषी मानना उचित नहीं है। उनका कहना है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रद्द कर दी जाती है तो हजारों युवाओं का करियर प्रभावित होगा।

धरना स्थल पर पुलिस तैनात, आंदोलन तेज करने की चेतावनी शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी चिंता गौरतलब है कि हाल ही में Supreme Court of India ने राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से नौकरी कर रहे थे और अब अचानक भर्ती रद्द होने से उनका भविष्य संकट में पड़ गया है।