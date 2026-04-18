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जयपुर में अनूप जलोटा के बेबाक बोल,फिल्मों, आरक्षण और संगीत जगत पर खुलकर बोले

Apr 18, 2026 01:02 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जयपुर मानसरोवर में आयोजित भजन संध्या के दौरान मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने अपने सुरों के साथ-साथ कई समसामयिक मुद्दों पर खुलकर बयानबाजी की। 

जयपुर में अनूप जलोटा के बेबाक बोल,फिल्मों, आरक्षण और संगीत जगत पर खुलकर बोले

जयपुर मानसरोवर में आयोजित भजन संध्या के दौरान मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने अपने सुरों के साथ-साथ कई समसामयिक मुद्दों पर खुलकर बयानबाजी की। उन्होंने फिल्मों, महिला आरक्षण, संगीत जगत और ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी, जो चर्चा का विषय बन गई।

जयपुर से जुड़ाव और ऐतिहासिक संदर्भ

अनूप जलोटा ने जयपुर को अपने दिल के बेहद करीब बताते हुए कहा कि मुगल काल में जब औरंगज़ेब मंदिरों को तोड़ रहा था, तब मथुरा-वृंदावन की मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जयपुर लाया गया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जयपुर एक विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है और उन्हें यह शहर अपने घर जैसा लगता है।

देशभक्ति फिल्मों पर जताया गर्व

फिल्मों को लेकर उन्होंने ‘कश्मीर फाइल्स’, ‘केरल स्टोरी 2’ और ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज के सामने सच्चाई लाती हैं और देशभक्ति की भावना को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा, “जब ऐसी फिल्में आती हैं तो दिल से भारत माता की जय निकलती है और पाकिस्तान के प्रति हमारे गुस्से को भी सामने लाती हैं।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह की फिल्मों ने बॉलीवुड के कल्चर में बदलाव लाने का काम किया है।

एआर रहमान पर टिप्पणी

संगीतकार ए आर रहमान के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि हर व्यक्ति का एक अलग पक्ष होता है। उन्होंने कहा, “किसी भी प्रतिक्रिया के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत।”

महिला आरक्षण पर बड़ा बयान

महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर अनूप जलोटा ने 33 प्रतिशत आरक्षण को पर्याप्त नहीं बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इस विषय पर उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई थी, जिसमें उन्होंने यह सुझाव रखा था।

आशा भोंसले को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध गायिका आशा भोंसले को याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही वे उनसे मिले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया।

भजन को बताया आस्था का माध्यम

अपने संबोधन में अनूप जलोटा ने भजन को भक्त और भगवान के बीच की कड़ी बताते हुए कहा कि भक्ति संगीत इंसान को आंतरिक शांति देता है और उसे ईश्वर से जोड़ता है।

बयानों से गरमाया माहौल

भजन संध्या के बीच दिए गए इन बयानों ने कार्यक्रम को केवल आध्यात्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा छेड़ दी। अनूप जलोटा की बेबाक टिप्पणियों ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा और कार्यक्रम के बाद भी उनके बयान चर्चा में बने रहे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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