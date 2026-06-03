जयपुर में MBBS स्टूडेंट की थार का कहर, 2 बच्चों के पिता की मौत

जयपुर के जगतपुरा इलाके में देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक MBBS छात्र द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार थार (SUV) ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी।

जयपुर के जगतपुरा इलाके में देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक MBBS छात्र द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार थार (SUV) ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक करीब 150 मीटर तक घिसटती चली गई और गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

हादसे के बाद उठे नशे में ड्राइविंग के आरोप घटना के बाद नशे में गाड़ी चलाने, अस्पताल में हंगामा करने और पोस्टमॉर्टम से पहले शव के साथ छेड़छाड़ जैसे आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है।

अक्षयपात्र चौराहे के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट घटना 1 जून की रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच रामनगरिया थाना क्षेत्र के महल रोड पर अक्षयपात्र चौराहे के पास हुई। मृतक की पहचान दौसा निवासी 28 वर्षीय राकेश मीणा के रूप में हुई है, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ जयपुर शिफ्ट हुए थे।

बॉम्बे हॉस्पिटल जाते समय हुई टक्कर बताया जा रहा है कि राकेश बाइक से बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार थार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताए चौंकाने वाले हालात प्रत्यक्षदर्शी अमर सिंह और सूर्यांश तंवर के अनुसार, टक्कर के बाद बाइक काफी दूरी तक थार के नीचे फंसी रही और घिसटती चली गई। दोनों युवकों ने पीछा कर थार को रुकवाया और हादसे की जानकारी पुलिस को दी।

SUV में बीयर की बोतलें मिलने का दावा प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि थार में बीयर की बोतलें और केन रखी हुई थीं। उनका आरोप है कि वाहन में सवार युवक नशे की हालत में दिखाई दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

MBBS छात्र चला रहा था थार पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय वाहन एक MBBS छात्र चला रहा था। मेडिकल जांच और अन्य रिपोर्ट आने के बाद ही नशे में वाहन चलाने के आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

अस्पताल में भी हुआ हंगामा हादसे के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भी तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मृतक पक्ष का आरोप है कि आरोपी पक्ष के कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और वहां गाली-गलौज व हाथापाई की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पर उठे सवाल मृतक की बड़ी बहन ज्योति मीणा ने पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि पोस्टमॉर्टम से पहले शव के साथ छेड़छाड़ की गई और परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी गई।

शव पर मिले निशानों से बढ़ा संदेह परिजनों का कहना है कि जेएनयू अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के दौरान शव पर कुछ ऐसे निशान दिखाई दिए, जिनके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं दी गई थी। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पांच दिन पहले ही जयपुर आया था परिवार इस घटना का सबसे भावुक पहलू यह है कि राकेश मीणा महज पांच दिन पहले ही अपने परिवार के साथ जयपुर आए थे। वे नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया।

पीछे छूट गए पत्नी और दो मासूम बेटे राकेश के परिवार में पत्नी और दो छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे दक्ष की उम्र 8 साल और छोटे बेटे कृष्णा की उम्र 4 साल है। परिवार का आरोप है कि लापरवाही ने उनके घर का सहारा छीन लिया।

न्याय नहीं मिला तो होगा घेराव मृतक के पिता मुरलीधर मीणा ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे पुलिस थाने और महात्मा गांधी अस्पताल का घेराव करेंगे।

पुलिस ने दर्ज किया मामला रामनगरिया थाना पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। दुर्घटना में शामिल थार को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।