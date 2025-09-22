jaipur masked attackers college students beaten जयपुर में नकाबपोशों का खौफ: कॉलेज स्टूडेंट्स को सरेराह लाठियों से पीटा, Jaipur Hindi News - Hindustan
जयपुर में नकाबपोशों का खौफ: कॉलेज स्टूडेंट्स को सरेराह लाठियों से पीटा

जयपुर शहर के शिप्रापथ थाना क्षेत्र में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े निजी कॉलेज के दो छात्रों पर हमला कर दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 22 Sep 2025 06:23 PM
जयपुर शहर के शिप्रापथ थाना क्षेत्र में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े निजी कॉलेज के दो छात्रों पर हमला कर दिया। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमलावरों ने छात्रों को सरेराह घेरकर बेरहमी से पीटा और फिर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है।

पीड़ित छात्रों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे रोज की तरह कॉलेज से पढ़ाई कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन युवक सामने आए। आरोप है कि युवकों ने उनकी बाइक को जबरन रुकवाया और लाठी, मुक्कों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। छात्र किसी तरह दुकानों और बाइकों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा पाए। इस बीच स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपी फरार हो गए।

हमले का वीडियो घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश चेहरों पर रुमाल और नकाब बांधे हुए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। पीड़ित छात्रों का कहना है कि उनका किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है और न ही उन्होंने किसी से झगड़ा किया। ऐसे में अचानक हमला होना हैरान करने वाला है।

पीड़ितों की पहचान भावेंद्र कुमार और विनोद के रूप में हुई है। दोनों ने पुलिस को बताया कि हमलावर पहले से योजना बनाकर रास्ते में खड़े थे। फिलहाल इस हमले के पीछे की असली वजह क्या है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

वारदात के बाद पीड़ित छात्र सीधे शिप्रापथ थाने पहुंचे और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिप्रापथ थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि छात्रों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। जल्द ही हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

फिलहाल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

