जयपुर में विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पति पर हत्या का आरोप; थाने के बाहर 10 घंटे धरना

राजधानी जयपुर के आमेर इलाके में 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमा गया है। महिला का शव घर में पंखे से साड़ी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है

राजधानी जयपुर के आमेर इलाके में 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमा गया है। महिला का शव घर में पंखे से साड़ी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

घर में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव घटना आमेर थाने के पीछे स्थित नाईयों के मोहल्ले की है। यहां रहने वाली रेखा सेन अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। बुधवार अलसुबह उसका शव घर में फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की मौजूदगी में साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए राजकीय अस्पताल भिजवाया गया।

पुलिस बोली- प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा आमेर थाना प्रभारी गौतम डोटासरा ने बताया कि रेखा की शादी करीब 11 साल पहले विष्णु से हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतका के पीहर पक्ष को भी जानकारी दी गई। परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

परिजनों का आरोप- मौत से पहले की गई थी मारपीट घटना के बाद पीहर पक्ष के लोगों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार देर रात रेखा के साथ उसके पति, सास और देवर ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। उन्होंने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की।

10 घंटे तक थाने के बाहर डटे रहे परिजन मृतका के परिवार और रिश्तेदारों सहित करीब 50 से ज्यादा लोग सुबह से थाने के बाहर बैठे रहे। प्रदर्शन के दौरान परिजन न्याय की मांग करते रहे। वहीं मृतका की मां कई बार बेसुध हो गईं, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने संभाला।

मां का दावा- बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती मृतका की मां सरोज देवी ने कहा कि मंगलवार शाम करीब 7 बजे बेटी का फोन आया था। उसने कहा था कि बाद में बात करेगी। मां ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से बेटी को लगातार परेशान किया जाता था और कई बार उससे परिवार वालों को बात भी नहीं करने दी जाती थी।

बहन बोली- रेखा ही चला रही थी घर का खर्च रेखा की छोटी बहन चंचल सेन ने आरोप लगाया कि उसकी बहन मानसिक और घरेलू प्रताड़ना का शिकार थी। उनके मुताबिक पति कोई काम नहीं करता था और रेखा खुद काम करके घर संभाल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बहन को बाहर जाने, लोगों से मिलने और कपड़े पहनने तक पर टोका जाता था।

परिवार ने उठाया नौकरी और पेंशन विवाद का मुद्दा परिजनों का कहना है कि परिवार में नौकरी और पेंशन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि दो महीने पहले भी रेखा को घर से निकाल दिया गया था। मृतका के रिश्तेदारों ने दावा किया कि वह लंबे समय से तनाव में थी।