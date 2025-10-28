Hindustan Hindi News
कैसे हुआ जयपुर का मनोहरपुर बस हादसा, सिलेंडर फटे,करंट दौड़ा और तीन जिंदगियां बुझ गईं

Tue, 28 Oct 2025 PM
जयपुर के मनोहरपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों को लेकर जा रही एक स्लीपर बस अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। बस में करंट दौड़ा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कुछ ही सेकंड में बस चीख-पुकार और आग की लपटों से घिर गई।

यह दर्दनाक घटना जयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर के पास सुबह करीब 9 बजे हुई। जानकारी के अनुसार, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) से मजदूरों को लेकर आ रही बस टोडी स्थित ईंट भट्टे की ओर जा रही थी। बस में 65 मजदूर सवार थे — जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

मजदूर अपने साथ घर का सामान लेकर आए थे, जिसे बस की छत पर रखा गया था। इनमें गैस सिलेंडर, बर्तन, चार-पांच बाइकें और अन्य घरेलू सामान शामिल था। जैसे ही बस भट्टे से करीब 300 मीटर दूर पहुंची, बस के ऊपर रखा सामान 1100 केवी हाईटेंशन लाइन से टकरा गया।

हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही बस में तेज धमाके के साथ करंट दौड़ गया। ऊपर रखे सिलेंडरों में स्पार्किंग शुरू हो गई और कुछ ही पलों में आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से तीन तेज धमाके हुए, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

हादसे के वक्त बस में सवार मजदूर घबरा गए। कई लोगों ने तुरंत बस से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जो ऊपर बैठे या नीचे फंसे थे, वे झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, “बस से आग की लपटें उठ रही थीं और अंदर से लोग चिल्ला रहे थे कि ‘बाहर निकलो, सिलेंडर फटने वाले हैं।’”

स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत दौड़कर बस के दरवाजे तोड़े और घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस, सिविल डिफेंस टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में करीब एक घंटे से ज्यादा का वक्त लगा।

हादसे में नसीम (50), सहीनम (20) और एक अज्ञात महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

गंभीर रूप से झुलसे 10 मजदूरों को शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती घायलों में शामिल हैं:

• नाजमा (40) पत्नी नसीम

• सितारा (49) पत्नी नूर मोहम्मद

• अजहर (10) पुत्र नसीम

• अल्ताफ (19) पुत्र नूर मोहम्मद

• नहीम (19) पत्नी नवाब हुसैन

इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि कई मरीजों के शरीर पर 20 प्रतिशत तक जलन है।

हादसे की जानकारी मिलते ही जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि “बस में कुल 65 मजदूर थे, सभी यूपी के पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं। हादसे की प्राथमिक वजह हाईटेंशन लाइन से टकराना प्रतीत होती है।”

कलेक्टर ने कहा कि “घटना की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि बस में ऊपर रखे सामान को लिस्टेड किया जा रहा है और जांच में आरटीओ टीम भी शामिल है।

यह हादसा देश में पिछले 14 दिनों में बस में आग लगने की पांचवीं घटना है।

14 अक्टूबर को जैसलमेर में भी एक बस में आग लगी थी। इसके बाद 24, 25 और 26 अक्टूबर को क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसी तरह की घटनाएं सामने आईं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी इन हादसों का प्रमुख कारण है — खासतौर पर ओवरलोडिंग और ऊपरी सामान में सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थों का ले जाना।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा यह अत्यंत दुखद हादसा है। घायलों के बेहतर इलाज के पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी घायल को उपचार में कोई दिक्कत न हो।

मनोहरपुर की यह सुबह मजदूर परिवारों के लिए भयावह साबित हुई। जो लोग रोज़ी-रोटी की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर दूर आए थे, वे अब अपने प्रियजनों को खो चुके हैं।

बस हादसे की जाँच जारी है, लेकिन यह सवाल छोड़ गई है कि आखिर कब तक इस तरह की लापरवाही निर्दोष जिंदगियों को निगलती रहेगी?

