जयपुर का ‘जीवनदाता’: अपनी SUV को बनाया एंबुलेंस, बीते दो दशक में बचा चुके कई जान
कई लोगों ने गुप्ता को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। मृदुल गौतम ने बताया कि 2017 में एक सड़क दुर्घटना में वह और उनका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और गुप्ता ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने कहा, 'डॉक्टरों ने कहा कि समय पर मदद मिलने से हमारी जान बच गई।'
जयपुर के एक टैक्स कंसल्टेंट बीते दो दशक से बीते दो दशक से अपनी एसयूवी कार को बतौर एंबुलेंस इस्तेमाल कर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचानेका काम कर रहे हैं। इस दौरान वे कई लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं।
शख्स का नाम संदीप गुप्ता है और वे मालवीय नगर में रहते हैं। वे अबतक सड़क दुर्घटना में घायल कुल 120 लोगों को अस्पताल ले जा चुके हैं जिनमें से 35 लोग तो ऐसे रहे हैं जिन्हें समय पर ईलाज मिलने की वजह से ही मौत के मुंह से निकाला जा सका।
ऐसा करने के पीछे क्या वजह?
संदीप गुप्ता ने ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि करीब 22 साल पहले उन्होंने राज्य विधानसभा क्षेत्र के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल शख्स को देखा था। इस दौरान घटनास्थल पर लोग एंबुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे। उस घटना ने ही गुप्ता को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी घायल व्यक्ति को एंबुलेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए।'
उस घटना का जिंदगी पर गहरा असर
इस घटना ने उनकी जीवन में गहरा असर छोड़ा और तब से वे सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित को देखते हैं, रुक जाते हैं और आपातकालीन सेवाओं का इंतजार किए बिना उन्हें अपनी कार से ही निकटतम अस्पताल पहुंचा देते हैं। उनकी कार में प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी सामग्री, चादरें, आपातकालीन संकेत और जरूरत पड़ने पर सायरन भी मौजूद रहता है।
गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने बताया कि इस पहल में ट्रैफिक पुलिस ने भी उनका सहयोग किया है और 2016 में पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने एक पत्र जारी कर काम को और आसान और आपात स्थिति में उन्हें रास्ता देने का आश्वासन दिया था।
जान बचाने का श्रेय दिया
कई लोगों ने गुप्ता को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। मृदुल गौतम ने बताया कि 2017 में एक सड़क दुर्घटना में वह और उनका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और गुप्ता ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने कहा, 'डॉक्टरों ने कहा कि समय पर मदद मिलने से हमारी जान बच गई।'
इसी तरह, योगिता शर्मा ने बताया कि 2009 में एक गंभीर दुर्घटना के बाद जब वह सड़क किनारे एक गड्ढे में घायल पड़ी थीं, तब गुप्ता ने उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया था। गुप्ता के मानवीय प्रयासों के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विभिन्न संगठनों से सराहना भी मिली चुकी है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।