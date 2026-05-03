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जयपुर का ‘जीवनदाता’: अपनी SUV को बनाया एंबुलेंस, बीते दो दशक में बचा चुके कई जान

May 03, 2026 02:52 pm ISTMohit पीटीआई, भाषा
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कई लोगों ने गुप्ता को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। मृदुल गौतम ने बताया कि 2017 में एक सड़क दुर्घटना में वह और उनका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और गुप्ता ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने कहा, 'डॉक्टरों ने कहा कि समय पर मदद मिलने से हमारी जान बच गई।'

जयपुर का ‘जीवनदाता’: अपनी SUV को बनाया एंबुलेंस, बीते दो दशक में बचा चुके कई जान

जयपुर के एक टैक्स कंसल्टेंट बीते दो दशक से बीते दो दशक से अपनी एसयूवी कार को बतौर एंबुलेंस इस्तेमाल कर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचानेका काम कर रहे हैं। इस दौरान वे कई लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं।

शख्स का नाम संदीप गुप्ता है और वे मालवीय नगर में रहते हैं। वे अबतक सड़क दुर्घटना में घायल कुल 120 लोगों को अस्पताल ले जा चुके हैं जिनमें से 35 लोग तो ऐसे रहे हैं जिन्हें समय पर ईलाज मिलने की वजह से ही मौत के मुंह से निकाला जा सका।

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ऐसा करने के पीछे क्या वजह?

संदीप गुप्ता ने ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि करीब 22 साल पहले उन्होंने राज्य विधानसभा क्षेत्र के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल शख्स को देखा था। इस दौरान घटनास्थल पर लोग एंबुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे। उस घटना ने ही गुप्ता को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी घायल व्यक्ति को एंबुलेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए।'

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उस घटना का जिंदगी पर गहरा असर

इस घटना ने उनकी जीवन में गहरा असर छोड़ा और तब से वे सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित को देखते हैं, रुक जाते हैं और आपातकालीन सेवाओं का इंतजार किए बिना उन्हें अपनी कार से ही निकटतम अस्पताल पहुंचा देते हैं। उनकी कार में प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी सामग्री, चादरें, आपातकालीन संकेत और जरूरत पड़ने पर सायरन भी मौजूद रहता है।

गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने बताया कि इस पहल में ट्रैफिक पुलिस ने भी उनका सहयोग किया है और 2016 में पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने एक पत्र जारी कर काम को और आसान और आपात स्थिति में उन्हें रास्ता देने का आश्वासन दिया था।

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जान बचाने का श्रेय दिया

कई लोगों ने गुप्ता को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। मृदुल गौतम ने बताया कि 2017 में एक सड़क दुर्घटना में वह और उनका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और गुप्ता ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने कहा, 'डॉक्टरों ने कहा कि समय पर मदद मिलने से हमारी जान बच गई।'

इसी तरह, योगिता शर्मा ने बताया कि 2009 में एक गंभीर दुर्घटना के बाद जब वह सड़क किनारे एक गड्ढे में घायल पड़ी थीं, तब गुप्ता ने उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया था। गुप्ता के मानवीय प्रयासों के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विभिन्न संगठनों से सराहना भी मिली चुकी है।

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