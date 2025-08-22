पति रोता रहा ,रात में डॉक्टर नदारद रहे;सुबह प्रसूता की मौत पर अधीक्षक का निर्दयी जवाब

जयपुर का महिला चिकित्सालय एक बार फिर लापरवाही का अड्डा बन गया है। यहां इलाज के अभाव में एक प्रसूता की मौत हो गई। गर्भवती महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जयपुर का महिला चिकित्सालय एक बार फिर लापरवाही का अड्डा बन गया है। यहां इलाज के अभाव में एक प्रसूता की मौत हो गई। गर्भवती महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वार्ड में वह घंटों तड़पती रही, मगर कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया। महिला अस्पताल में रात को खुद चलकर तो आई थी लेकिन सुबह होते-होते शव मोर्चरी भेज दिया गया। महिला अस्पताल की दीवारें खामोश थीं और परिजन रोते-बिलखते रह गए।

मामले को लेकर मृतक महिला के पति विनोद का कहना है कि रात को 1 बजे मैनें मेरी पत्नी को भर्ती कराया था,मेरी पत्नी सुबह तक फर्श पर ही पड़ी रही 12 बजे डिलीवरी हुई, लेकिन जैसे—जैसे सुबह का समय हो रहा था हालत बिगड़ गई। 19 तारीख की रात 10 बजे हालत ज्यादा खराब हो गई। पति के मुताबिक डॉक्टरों की नींद सुबह जाकर टूटी और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि ऑपरेशन थिएटर पहुंचते-पहुंचते 20 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा। बच्चेदानी निकाल दी गई, लेकिन जिंदगी नहीं बचाई जा सकी।

घंटों तड़पती रही, डॉक्टर नहीं आया पति विनोद का आरोप है कि मेरी पत्नी घंटों तड़पती रही, चिल्लाती रही लेकिन डॉक्टरों ने सुबह आने की बात कहकर टाल दिया। ब्लड बह रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था।

जब स्टाफ से मदद मांगी तो जवाब मिला– प्राइवेट में क्यों नहीं गए? यहां तो ऐसे ही इलाज होता है, पुलिस बुलाऊं क्या।

मौत के बाद शव मोर्चरी भेजा महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने पुलिस बुला ली। शव को SMS अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि उन्हें धमकाया गया और चुप रहने को कहा गया।

पति विनोद का कहना है पत्नी की मौत के बाद कहा गया कि SMS ले जाओ, वहां होगा इलाज।

अधीक्षक का जवाब मामले को लेकर महिला अस्पताल की अधीक्षक आशा वर्मा ने कहा कि–बहुत मरीज होते हैं,सबको नहीं बचा सकते।