जयपुर में महाशिवरात्रि पर बवाल, ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पुजारी परिवार और पुलिस में तीखी झड़प

राजधानी जयपुर के परकोटे स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उस समय तनाव फैल गया, जब मंदिर परिसर में पुजारी परिवार और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस के बाद धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे शहर में चर्चा का माहौल है।

मंदिर सूत्रों के अनुसार रविवार देर रात महाशिवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान माणक चौक थाना से एक सब-इंस्पेक्टर (SI) सहित पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मंदिर परिसर में पहुंचे। आरोप है कि पुलिसकर्मी कमर में बेल्ट और जूते पहने हुए गर्भगृह तक पहुंच गए, जिसे लेकर पुजारियों और सेवादारों ने आपत्ति जताई।

‘मर्यादा भंग’ का आरोप, बहस ने लिया उग्र रूप पुजारियों का कहना है कि मंदिर की परंपरा और धार्मिक मर्यादा के अनुसार गर्भगृह में प्रवेश के लिए विशेष नियम हैं, जिनका पालन हर व्यक्ति को करना होता है। आरोप है कि जब पुलिसकर्मियों से नियमों का पालन करने को कहा गया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला गरमा गया और धक्का-मुक्की की नौबत आ गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ देर तक मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा। महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्व पर हुई इस घटना से श्रद्धालु भी असहज नजर आए। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि त्योहार के दिन ऐसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग तेज घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। वीडियो में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों और मंदिर से जुड़े लोगों के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

सोमवार को मंदिर से जुड़े पुजारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिला। उन्होंने संबंधित SI और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और मंदिर की परंपराओं से जुड़ा मामला है।

राजनीतिक रंग भी चढ़ा मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। क्षेत्र के भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि संबंधित SI के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। विधायक ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।

पुलिस की ओर से क्या कहा गया? हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिसकर्मी महाशिवरात्रि पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के तहत मंदिर पहुंचे थे। पुलिस का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी।

शहर में बढ़ी संवेदनशीलता जयपुर का परकोटा क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्व पर मंदिर परिसर में हुई यह झड़प प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस और मंदिर प्रबंधन दोनों ही पक्षों पर मामले को संयम से सुलझाने का दबाव है।