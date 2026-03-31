जयपुर में LPG संकट पर समानांतर सरकार! पंप मालिकों ने मनमानी से लगाए पोस्टर

राजधानी जयपुर में इन दिनों एलपीजी (ऑटो गैस) की किल्लत ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सप्लाई में कमी का हवाला देते हुए कई पंप संचालकों ने अपने स्तर पर ही नियम लागू कर दिए हैं

राजधानी जयपुर में इन दिनों एलपीजी (ऑटो गैस) की किल्लत ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सप्लाई में कमी का हवाला देते हुए कई पंप संचालकों ने अपने स्तर पर ही नियम लागू कर दिए हैं, जिससे आम जनता और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि शहर के कई पंपों पर बिना किसी सरकारी आदेश के ‘राशनिंग सिस्टम’ लागू कर दिया गया है और उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में ही गैस दी जा रही है।

पोस्टर लगाकर तय कर दी लिमिट, उपभोक्ता परेशान जयपुर के कई एलपीजी स्टेशनों पर इन दिनों अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। पंपों की दीवारों और मशीनों पर चस्पा पोस्टरों में साफ लिखा है “ऑटो में 250 रुपए और कार में 500 रुपए से ज्यादा की गैस नहीं भरी जाएगी।” इन ‘तुगलकी फरमानों’ ने वाहन चालकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

घंटों लाइन में लगने के बावजूद जब उपभोक्ताओं का नंबर आता है, तो उन्हें तय सीमा से ज्यादा गैस देने से मना कर दिया जाता है। पंप कर्मचारी सप्लाई कम होने का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर देते हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।

‘किसने दिया अधिकार?’DSO ने जताई सख्ती इस पूरे मामले पर जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने स्पष्ट कहा कि सरकार की ओर से गैस बिक्री पर किसी तरह की सीमा तय करने का कोई आदेश नहीं है। उन्होंने पंप संचालकों की इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत और मनमानी करार दिया है।

अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार गैस खरीदने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी पंप को यह अधिकार नहीं है कि वह मनमाने नियम लागू करे। ऐसे पोस्टरों को तुरंत हटाने और दोषी पंप मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

कालाबाजारी का शक, दामों में भारी अंतर मामला केवल लिमिट तय करने तक ही सीमित नहीं है। शहर में एलपीजी के दामों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। सरकारी कंपनियों के पंपों पर जहां गैस करीब 70.96 रुपए प्रति लीटर मिल रही है, वहीं कुछ निजी पंपों पर यही गैस 99.95 रुपए प्रति लीटर तक बेची जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लिमिट तय करने के पीछे कालाबाजारी की आशंका भी हो सकती है। कम सप्लाई दिखाकर गैस को महंगे दामों पर बेचने का खेल चलने की चर्चा है। प्रशासन की कार्रवाई की भनक मिलते ही कई पंप संचालकों ने अपने पंप अस्थायी रूप से बंद भी कर दिए हैं।

घंटों इंतजार के बाद ‘न्यूनतम गैस’, चालकों में आक्रोश सबसे ज्यादा असर ऑटो और टैक्सी चालकों पर पड़ा है। ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि चालक सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, लेकिन 4-5 घंटे इंतजार के बाद भी उन्हें केवल 250 रुपए की गैस दी जाती है।

उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी कम गैस में वाहन कितनी दूरी तय करेगा और चालक अपनी रोजी-रोटी कैसे चलाएंगे? यूनियन का आरोप है कि पंप संचालक खुलेआम मनमानी कर रहे हैं और प्रशासन अब तक मूकदर्शक बना हुआ था।

आंदोलन की चेतावनी, चक्का जाम की तैयारी इस मुद्दे पर ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने सख्त रुख अपना लिया है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध पोस्टर हटाकर गैस की सप्लाई सामान्य नहीं की गई और मनमाने दामों पर रोक नहीं लगी, तो राजधानी की सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा।

उन्होंने साफ कहा कि इससे उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की स्थिति की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।

प्रशासन हरकत में, टीम गठित मामले के तूल पकड़ने के बाद रसद विभाग ने अब सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। विभाग ने मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की बात कही है।