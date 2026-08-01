काम की बात : जयपुर में आज से बदल गई LPG की कीमत, नया रेट जानकर चौंक जाएंगे
राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि तेल कंपनियों ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक जयपुर में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 2765 रुपए में उपलब्ध होगा।
महंगाई के दौर में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। तेल विपणन कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। शनिवार से लागू नई दरों के अनुसार कॉमर्शियल सिलेंडर 192 रुपए सस्ता हो गया है। इससे पहले जुलाई में भी कंपनियों ने 183.50 रुपए की कमी की थी। लगातार दो महीनों में कुल 375.50 रुपए तक की राहत मिलने से व्यावसायिक उपभोक्ताओं का खर्च कम होगा। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जयपुर में अब 2765 रुपए में मिलेगा कॉमर्शियल सिलेंडर
राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि तेल कंपनियों ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक जयपुर में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 2765 रुपए में उपलब्ध होगा। इससे पहले इसकी कीमत 2957 रुपए थी। यानी एक सिलेंडर पर सीधे 192 रुपए की राहत दी गई है।
उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में भी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 183.50 रुपए कम किए गए थे। इस तरह अगस्त और जुलाई को मिलाकर दो महीनों में कुल 375.50 रुपए की कमी दर्ज की गई है। इसका सबसे अधिक फायदा होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, कैटरिंग व्यवसाय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जहां प्रतिमाह बड़ी संख्या में कॉमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है।
घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिली राहत
जहां कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है, वहीं घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए इस बार भी कोई राहत नहीं मिली। 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहले की तरह 945.50 रुपए में ही मिलेगा। तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर की कीमतों में न तो बढ़ोतरी की है और न ही किसी तरह की कमी की है।
घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रहने से आम उपभोक्ताओं को फिलहाल कीमतों में राहत का इंतजार करना होगा। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आई कमी का असर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की लागत पर पड़ सकता है।
कारोबारियों को मिलेगी लागत में राहत
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड स्टॉल, कैटरिंग सर्विस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ऐसे में लगातार दूसरे महीने कीमतों में आई कमी से इन कारोबारियों की परिचालन लागत घटेगी। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि आने वाले महीनों में भी कीमतों में नरमी बनी रहती है तो इसका लाभ उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है।
इस साल कई बार बढ़े थे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम
हालांकि अगस्त और जुलाई में राहत मिली है, लेकिन इससे पहले वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई थी। जनवरी में 111 रुपए, फरवरी में 49.50 रुपए, मार्च में 141.50 रुपए और अप्रैल में 195 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।
इसके बाद मई में कंपनियों ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा किया था, जबकि जून में भी प्रति सिलेंडर 42 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। लगातार बढ़ती कीमतों से होटल और खाद्य व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा था। ऐसे में पिछले दो महीनों में हुई कुल 375.50 रुपए की कटौती को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
आगे कीमतों पर रहेगी नजर
एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, एलपीजी की वैश्विक कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में कंपनियां बाजार की परिस्थितियों के अनुसार कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। फिलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटने से व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जबकि घरेलू उपभोक्ता अभी भी रसोई गैस के दाम कम होने का इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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