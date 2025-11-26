जयपुर में लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल, 100 बसें ठप होने से 50 हजार यात्री प्रभावित

संक्षेप: जयपुर में मंगलवार सुबह अचानक लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल से शहर की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जेसीटीसीएल के बगराना डिपो से संचालित होने वाली 100 लो-फ्लोर बसें सड़कों पर नहीं उतरीं

जयपुर में मंगलवार सुबह अचानक लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल से शहर की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जेसीटीसीएल के बगराना डिपो से संचालित होने वाली 100 लो-फ्लोर बसें सड़कों पर नहीं उतरीं, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज के छात्रों, मरीजों और दैनिक यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

लो-फ्लोर बसों का संचालन संभालने वाली निजी फर्म पारस ट्रेवल्स के ड्राइवर सुबह अचानक हड़ताल पर चले गए। इसके बाद शहरभर के प्रमुख बस स्टॉप्स पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं। रोजाना एक लाख से अधिक लोग इन बसों से सफर करते हैं, ऐसे में अचानक संचालन बंद होने का सीधा असर आम जनता पर पड़ा।

सुबह 7 बजे से ही बस स्टॉप्स पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। कई यात्रियों को घंटेभर इंतजार करने के बाद भी बस नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें कैब, ऑटो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। इससे किराया बढ़ने के साथ सड़कों पर ट्रैफिक दबाव भी बढ़ गया।

स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र सबसे ज्यादा परेशान दिखे। कई छात्र देर से संस्थानों में पहुंचे, वहीं ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों का समय भी प्रभावित हुआ।

हड़ताल पर बैठे ड्राइवरों ने बगराना डिपो के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पारस ट्रेवल्स लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है।

ड्राइवरों का कहना है कि मेंटेनेंस के बिना खराब बसें सड़क पर चलाई जा रही हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने हाल ही में टोंक फाटक पुलिया पर लो-फ्लोर बस में लगी आग और पिछले दिनों हुए अन्य हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब कंपनी की लापरवाही का परिणाम है।

ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि पारस कंपनी के मालिक और पूर्व ओएसडी वीरेंद्र वर्मा को कुछ समय पहले एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं हुई।

ड्राइवरों ने कहा कि वे अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने श्रम कानूनों के पालन, बसों के नियमित मेंटेनेंस, सुरक्षित संचालन और प्रशासनिक निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।

स्थिति को देखते हुए प्रशासन और जेसीटीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ड्राइवरों के साथ बातचीत शुरू की। लेकिन कई दौर की चर्चाओं के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

हड़ताल की वजह से बगराना डिपो की पूरी 100 बसें डिपो में ही खड़ी हैं। जयपुर के कई प्रमुख रूटों पर बस सेवा पूरी तरह ठप है, जिससे आम लोगों को दिनभर परेशानी झेलनी पड़ी।

हालांकि, दूसरे डिपो—विशेषकर टोडी डिपो, जहां किसी दूसरी फर्म को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, वहां से बसें सामान्य रूप से चल रही हैं। इससे कुछ रूटों पर स्थिति स्थिर रही, लेकिन बगराना डिपो की बसें नहीं चलने से शहरभर में बस नेटवर्क का बड़ा हिस्सा प्रभावित रहा।

यात्रियों का कहना है कि लो-फ्लोर बसें उनकी रोजमर्रा की जरूरत हैं और अचानक हड़ताल ने उनकी दिनचर्या बिगाड़ दी। दूसरी ओर, ड्राइवरों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर नहीं लौटेंगे।