जयपुर में लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल ख़त्म, दो दिन बाद यात्रियों को राहत

जयपुर में पिछले दो दिनों से चल रही लो फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। जेसीटीसीएल की बगराना डिपो की लो-फ्लोर बसों का संचालन संभालने वाली निजी फर्म पारस ट्रेवल्स ने ड्राइवर यूनियन की पांचों मांगों को मानने पर सहमति दे दी है। इसके बाद नाराज़ ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म कर दोबारा बसें चलाना शुरू कर दिया है।

जयपुर में रोजाना करीब एक लाख लोग लो-फ्लोर बसों में सफर करते हैं। ऐसे में मंगलवार और बुधवार को हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह और शाम के समय बस स्टॉप पर लंबी कतारें लग गई थीं। कई लोग समय पर ऑफिस, स्कूल और जरूरी कामों पर नहीं पहुंच पाए।

यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हुआ और प्राइवेट बस ऑपरेटरों को समस्या का तुरंत समाधान निकालने के निर्देश दिए गए। इसके बाद हुई बातचीत में ड्राइवर यूनियन और पारस ट्रेवल्स के बीच समझौता हो गया और सभी मांगों को मान लिया गया। इसी के साथ ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।

हड़ताल के दौरान बगराना डिपो के बाहर ड्राइवरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि पारस ट्रेवल्स लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें खराब हालत और बिना मेंटेनेंस वाली बसें चलाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में टोंक फाटक पुलिया पर एक लो-फ्लोर बस में अचानक आग लग गई थी। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में कई दुर्घटनाएँ हुई हैं, जो प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा हैं। ड्राइवरों ने यह भी कहा कि बसों की खराब स्थिति के बावजूद उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता।

ड्राइवर यूनियन ने जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर हड़ताल शुरू की थी, उन सभी पर सहमति बन गई है। इनमें शामिल हैं

1. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत हुए चालक कुलदीप मीणा के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

2. ड्यूटी करते समय लकवा ग्रस्त हुए चालक रामजीलाल शर्मा की तुरंत मदद की जाएगी।

3. दोनों चालकों के लंबित वेतन, ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई क्लेम और पेंशन का भुगतान जल्द किया जाएगा।

4. डिपो प्रबंधन में बदलाव कर ड्राइवरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा।

5. ड्राइवरों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी।

इन मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म कर दी।